Na svečanu proslavu stigao je u „poršeu“, koji je po njega poslao upravo hotel u kojem se održava slavlje.

Andrej, sin muzičke zvezde Viki Miljković i čuvenog muzičara Dragana Taškovića Tašketa, danas proslavlja svoje punoletstvo u prestoničkom hotelu St. Regis. Na svečanu proslavu stigao je u „poršeu", koji je po njega poslao upravo hotel u kojem se održava slavlje.

Iako potiče iz poznate porodice, Andrej je odrastao daleko od javnog sveta. Važi za finog, kulturnog i smernog mladića, koji se nikada nije eksponirao. Njegova skromnost i povučenost dodatno ga izdvajaju, pa nije čudo što ga mnogi poznaju kao momka koji uprkos slavi svojih roditelja živi sasvim običnim životom.

Andrej besnom mašinom stigao na svoje slavlje

Velika proslava punoletstva, koju su za sina organizovali Viki i Taške s puno ljubavi, okupila je brojne prijatelje, kolege i članove porodice, sa kojima Andrej obeležava početak njegovog novog životnog poglavlja.

Dekoracija ostavlja bez daha

Dekoracija na punoletstvu sina Viki Miljković

Sala hotela pretvorena je u bajkoviti prostor u kojem dominira zlatna boja od stolnjaka, stolica pa sve do escajga, sa aranžmanima od prirodnog cveća u veselim bojama i elegantnim svećnjacima na stolovima.

Ponosni roditelji su se pobrinuli da svaki kutak izgleda besprekorno, a ispred sale postavljen je backdrop sa balonima ispred kojeg će slavljenik pozirati sa gostima.

