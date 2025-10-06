Slušaj vest

Pevačica Viki Miljković spremila je proslavu za punoletstvo svog sina Andreja, a slavlje se održava u ekskluzivnom hotelu u Beogradu na vodi.

Kako saznaje Kurir, Viki je odlučila da ovaj poseban dan obeleži uz vrhunsku muziku, glamurozan ambijent i odabrane zvanice iz sveta estrade, biznisa i sporta.

- Nismo pravili pporodičnu proslavu jako dugo, od Andrejevom prvog rođendana, a to je 17 godina. Ovo je stvarno važan dan za nas, osećam se prelepo - rekla je ona, pa otkrila da se nekoliko dana unazad priseća prošlosti i Andrejevog odrastanja:ž

- Juce smo evocirali uspomene, prelistavali stare albume...

Andrej je otkrio da je imao samo jednu želju za 18. rođendan:

- Ja sam samo želeo da napravimo dobru žurku, da se lepo provedemo i da budu tu moji dragio ljudim, sve ostalo smo se privatno dogovorili, voleo bih da mama peva "Mahinalno", eto to - rekao je on, a na pitanje uz koju će pesmu kume Cece Ražnatović razbiti čašu, odgovorio je:

- Ja ne lomim čaše, ja samo rekete lomim. Bavim se tenisom, tako da nikada ne držim čašu, ali volim da slušam sve njene pesme, kao i druge žanrove i stanu muziku.

Taške je otkrio da je na dan kada je rođen njegov sin pustio suzu radosnicu, a ceo intervju možete pogledati u videu iznad

