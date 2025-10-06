Slušaj vest

U ambijentu luksuznog restorana u Beogradu na vodi, Andrej Tašković, sin muzičke zvezde Viki Miljković i kompozitora Dragana Taškovića Tašketa, noćas proslavlja svoj 18. rođendan – u društvu porodice, prijatelja i brojnih zvanica iz sveta muzike i estrade.

Među gostima se našao i Nermin Handžić, pobednik "Zvezda Granda", koji je stigao u pratnji svoje devojke. Nermin je publici poznat kao miljenik mentorke Viki Miljković iz takmičenja – njihova saradnja bila je prepuna međusobnog poštovanja, a večerašnje prisustvo pokazalo je da prijateljstvo traje i daleko van scene.

Foto: Damir Dervišagić

- Par meseci smo zajedno, ali kako sada ide – ima nade da bude ozbiljno, rekao je Nermin kroz osmeh na pitanje medija o partnerki, a zatim se osvrnuo na slavljenika:

- Andrej je momak koji mi nije samo drug, već kao brat. Sve što radi u životu ima moju punu podršku - a isto važi i obrnuto. Ako mogu da kažem za nekoga da bih skočio i u vatru, onda je to za njega - rekao je Nermin, a potom otkrio šta bi Andrej želeo kao rođendandski poklon:

1/10 Vidi galeriju Andrej, sin muzičke zvezde Viki Miljković i čuvenog muzičara Dragana Taškovića Tašketa, danas proslavlja svoje punoletstvo u prestoničkom hotelu St. Regis. Na svečanu proslavu stigao je u „poršeu“, koji je po njega poslao upravo hotel u kojem se održava slavlje. Foto: Damir Dervišagić

- On je dobro vaspitan mladić, sportista, ima sve u životu što poželi, ali nije dečko koji je uobražen. To se retko viđa. Andreju je jedina želja automobil, ali on je prizeman. Viki i Taške su imalim drugačiji pristup i vaspitanju i nisu želeli da na te stvari on tako gleda

