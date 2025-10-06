ESTRADA SE SJATILA NA PROSLAVU VIKI I TAŠKETA! Pevač u mašini od 100.000 €, kompozitor sa 30 godina mlađom ženom, a Žika Jakšić se ne odvaja od ove osobe!
Muzička zvezda Viki Miljković i njen suprug, istaknuti muzičar Dragan Tašković Taške danas proslavljaju punoletstvo sina Andreja. Oni su organizovali zabavu u prestižnom hotelu u Beogradu na vodi, a došao je veliki broj kolega sa estrade.
Iako je Viki izjavila da je na proslavu pozvala samo kućne prijatelje, očigledno je da su pevačica i njen muž omiljeni među poznatima, te su ih ispoštovale brojne slavne ličnosti.
Među prvima je došao kompozitor Steva Simeunović sa tri decenije mlađom suprugom, pevačicom Zoranom Simeunović, koja je stajlingom sve bacila u drugi plan.
Potom je stigla i porodica Trajković. Dok se Đanijev sin pojavio u pratnji svoje partnerke, folker je sve vreme držao za ruku suprugu Slađu.
Žika Jakšić, koji je nedavno doživeo moždani udar, takođe je došao na Vikino slavlje. Tu je bio i folker Dejan Ćirković Ćira, a Žika i on su zajedno pozirali pripadnicima sedme sile.
Vlada, frontmen "Magla benda", došao je u skupocenom džipu koji košta čak 100.000 evra.
Goca Šaulić pojavila se u elegantnoj haljini sa glamuroznom kratkom bundom, a bila je u prisustvu ćerke, pevačice Ilde Šaulić.
Pevač Marko Kon došao je sa lepšom polovinom, voditeljkom Milicom Kon, a nedugo potom došao je pevač Boban Rajović sa porodicom.
Milica Jokić pojavila se u svečanoj crnoj haljini, a na proslavu je došla i Danijela Karić.
Kurir.rs
