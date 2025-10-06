Slušaj vest

Muzička zvezda Viki Miljković i njen suprug, istaknuti muzičar Dragan Tašković Taške danas proslavljaju punoletstvo sina Andreja. Oni su organizovali zabavu u prestižnom hotelu u Beogradu na vodi, a došao je veliki broj kolega sa estrade.

Iako je Viki izjavila da je na proslavu pozvala samo kućne prijatelje, očigledno je da su pevačica i njen muž omiljeni među poznatima, te su ih ispoštovale brojne slavne ličnosti.

Zorana Simeunović svojim izgledom podseca na Melaniju Tramp Izvor: Kurir

Među prvima je došao kompozitor Steva Simeunović sa tri decenije mlađom suprugom, pevačicom Zoranom Simeunović, koja je stajlingom sve bacila u drugi plan.

Potom je stigla i porodica Trajković. Dok se Đanijev sin pojavio u pratnji svoje partnerke, folker je sve vreme držao za ruku suprugu Slađu.

Boban Rajović Izvor: Kurir

Žika Jakšić, koji je nedavno doživeo moždani udar, takođe je došao na Vikino slavlje. Tu je bio i folker Dejan Ćirković Ćira, a Žika i on su zajedno pozirali pripadnicima sedme sile.

1/12 Vidi galeriju Poznati na proslavi punoletstva sina Viki Miljković Foto: Damir Dervisagic, Damir Dervišagić

Vlada, frontmen "Magla benda", došao je u skupocenom džipu koji košta čak 100.000 evra.

Goca Šaulić pojavila se u elegantnoj haljini sa glamuroznom kratkom bundom, a bila je u prisustvu ćerke, pevačice Ilde Šaulić.

Goca o prijateljstvu sa Viki Izvor: Kurir

Pevač Marko Kon došao je sa lepšom polovinom, voditeljkom Milicom Kon, a nedugo potom došao je pevač Boban Rajović sa porodicom.

Marko Kon sa suprugom Izvor: Kurir

Milica Jokić pojavila se u svečanoj crnoj haljini, a na proslavu je došla i Danijela Karić.

