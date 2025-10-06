SVI POGLEDI UPRTI U SNAJKU VIKI MILJKOVIĆ! Ova lepotica je ukrala srce Andreju, pojavila se u beloj toaleti i očarala (FOTO)
Andrej Tašković, naslednik folk zvezde Viki Miljković i kompozitora Dragana Taškovića Tašketa, danas u jednom luksuznom restoranu u Beogradu na vodi slavi punoletstvo, a veliku pažnju privukao je dolazak njegove izabranice.
Naime, pevač Nermin Handžić dočekao je dve lepotice ispred restorana, a potom novinarima otkrio da je jedna od njih Andrejeva devojka.
Zanosna Elena sve prisutne oduševila je svojom lepotom. Zaljubljeni par pozirao je zajedno, a potom je Viki srdačno dočelala snajku i pozirala zajedno sa njima.
Ovako izgleda devojka Andreja Taškovića:
Andrej imao samo jednu želju za 18. rođendan
- Ja sam samo želeo da napravimo dobru žurku, da se lepo provedemo i da budu tu moji dragio ljudim, sve ostalo smo se privatno dogovorili, voleo bih da mama peva "Mahinalno", eto to - rekao je on, a na pitanje uz koju će pesmu kume Cece Ražnatović razbiti čašu, odgovorio je:
- Ja ne lomim čaše, ja samo rekete lomim. Bavim se tenisom, tako da nikada ne držim čašu, ali volim da slušam sve njene pesme, kao i druge žanrove i stanu muziku.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: