Slušaj vest

Andrej Tašković, naslednik folk zvezde Viki Miljković i kompozitora Dragana Taškovića Tašketa, danas u jednom luksuznom restoranu u Beogradu na vodi slavi punoletstvo, a veliku pažnju privukao je dolazak njegove izabranice.

Naime, pevač Nermin Handžić dočekao je dve lepotice ispred restorana, a potom novinarima otkrio da je jedna od njih Andrejeva devojka.

Ovako izgleda devojka Andreja Taškovića Izvor: Kurir

Zanosna Elena sve prisutne oduševila je svojom lepotom. Zaljubljeni par pozirao je zajedno, a potom je Viki srdačno dočelala snajku i pozirala zajedno sa njima.

Ovako izgleda devojka Andreja Taškovića:

1/3 Vidi galeriju Andrej Tašković, naslednik folk zvezde Viki Miljković i kompozitora Dragana Taškovića Tašketa, danas u jednom luksuznom restoranu u Beogradu na vodi slavi punoletstvo, a veliku pažnju privukao je dolazak njegove izabranice Foto: Damir Dervišagić

Andrej imao samo jednu želju za 18. rođendan

- Ja sam samo želeo da napravimo dobru žurku, da se lepo provedemo i da budu tu moji dragio ljudim, sve ostalo smo se privatno dogovorili, voleo bih da mama peva "Mahinalno", eto to - rekao je on, a na pitanje uz koju će pesmu kume Cece Ražnatović razbiti čašu, odgovorio je:

1/10 Vidi galeriju Andrej, sin muzičke zvezde Viki Miljković i čuvenog muzičara Dragana Taškovića Tašketa, danas proslavlja svoje punoletstvo u prestoničkom hotelu St. Regis. Na svečanu proslavu stigao je u „poršeu“, koji je po njega poslao upravo hotel u kojem se održava slavlje. Foto: Damir Dervišagić

- Ja ne lomim čaše, ja samo rekete lomim. Bavim se tenisom, tako da nikada ne držim čašu, ali volim da slušam sve njene pesme, kao i druge žanrove i stanu muziku.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: