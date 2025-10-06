Slušaj vest

Folk pevač Darko Lazić i njegova lepša polovina Katarina upriličili su veliko slavlje povodom krštenja njihove ćerke Srne.

Katarina Lazić prvi put nakon udesa stala je pred medije na proslavi prvog rodjendana i krštenja ćerke Srne.

Prvo pojavljivanje Kace Lazic nakon udesa Izvor: Kurir

Iako je doṣ̌la u pratnji sa svojim suprugom, nije davala izjave. Ona je odmah po dolasku pozirala za medije sa svojom jačom polovinom, ali je na sva pitanja novinara bila uzdržana i ostala bez komentara.

U zelenoj dugoj haljini sa posutim šljokicama, Kaća je oduševila sve prisutne. Uska haljina istakla je njene obline, a kako vrlo vodi računa o svom izgledu, njeno telo je izgledalo kao isklesano.

Katarina i Darko Lazić na krštenju ćerke Srne Foto: Boba Nikolić

ODREŠILI KESU ZA MEZIMICU

Proslava ovog posebnog dana okupila je najbliže članove porodice i prijatelje, a sve je odisalo ljubavlju, toplinom i pažljivo osmišljenim detaljima.

Darko Lazić sa sinom na proslavi krštenja ćerke Foto: Boba Nikolić

Pevač je, zajedno sa sinom Aleksejem, među prvima stigao u svečanu salu, dok je ubrzo za njima pristigla i njegova majka, ponosna baka Branka Lazić. Osmesi i uzbuđenje na njihovim licima svedočili su koliko im ovaj dan znači.

Imali smo priliku da zavirimo u čarobno ukrašenu salu, koja je pretvorena u pravu bajku prirode. Zanimljivo je da su roditelji odlučili da se umesto uobičajenih roze tonova koji se često vezuju za devojčice, odaberu prirodne, zelene nijanse, koje prostoru daju dozu svežine, smirenosti i elegancije.

Darko Lazić danas slavi prvi rođendan svoje mezimice Srne, koju je dobio u braku s Katarinom Lazić Foto: Privatna Arhiva

Poseban šarm celokupnoj dekoraciji daju pažljivo pripremljene posvete, koje se nalaze na svakom tanjiru u obliku malih srna – detalj koji nikoga nije ostavio ravnodušnim. U neposrednoj blizini mesta predviđenog za fotografisanje sa porodicom i gostima, nalaze se i veće figure srna, koje dodatno pojačavaju bajkoviti utisak prostora.

