Slušaj vest

Darko Lazić danas proslavlja prvi rođendan ćerki Srni koju je dobio u drugom braku sa Katarinom Lazić.

Ipak, pevač se osvrnuo i na nezgodu koju je nedavno izazvao.

- Svako ko je rekao nešto za mene nakon udesa, rekao je za moje dobro. Niko me nije pljunuo, svi su me kritikovali za moje dobro. Sa svim kolegama imam dobar odnos, tako da nisam to shvatio na negativan način. Neki su pametovali sa izjavama, ali ne zameram ni to - rekao je Darko i dodao:

1/10 Vidi galeriju Darko Lazić danas proslavlja prvi rođendan ćerki Srni koju je dobio u drugom braku sa Katarinom Lazić. Foto: Boba Nikolić

- Najviše su me pogodila nagađanja da smo se Katarina i ja posvađali saobraćajne nezgode. Istina je da sam se bio razbesneo, ali ne na Kaću, već zbog nekih drugih stvari koje sada nisu bitne. Mislim da ne postoji sila na ovom svetu koja može da pokida ljubav između Kaće i mene. Iako dođe do toga, posvađamo se kod kuće.

"Nismo zvali puno ljudi"

- Svadba je bila posebna, ali mislim da će se i ovom slavlju pričati. Nismo zvali puni ljudi, bilo je sve na brzinu. Razmišljali smo da li uopšte da pravimo, ali smo se odlučili da obeležimo. Najbitnija mi je večeras porodica, moja svetinja. Ne želim da mi neko koga nisam pozvao zameri, jer zaista nisam stigao u celoj ovoj situaciji koja se prethodno desila - rekao je Lazić.

Darko i Kaća odrešili kesu za mezimicu

1/8 Vidi galeriju Darko Lazić sa sinom na proslavi krštenja ćerke Foto: Boba Nikolić

Poseban šarm celokupnoj dekoraciji daju pažljivo pripremljene posvete, koje se nalaze na svakom tanjiru u obliku malih srna – detalj koji nikoga nije ostavio ravnodušnim. U neposrednoj blizini mesta predviđenog za fotografisanje sa porodicom i gostima, nalaze se i veće figure srna, koje dodatno pojačavaju bajkoviti utisak prostora. Imali smo priliku da zavirimo u čarobno ukrašenu salu, koja je pretvorena u pravu bajku prirode. Zanimljivo je da su roditelji odlučili da se umesto uobičajenih roze tonova koji se često vezuju za devojčice, odaberu prirodne, zelene nijanse, koje prostoru daju dozu svežine, smirenosti i elegancije.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: