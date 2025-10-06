Slušaj vest

Muzička zvezda Viki Miljković zajedno sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom napravila je slavlje povodom punoletstvo sina Andreja u luksuznom hotelu u Beogradu na vodi.

Prvi put se javno pojavila i Tašketova ćerka Jelena, koju je Viki predstavila okupljenim medijima.

Kompletna porodica na okupu Izvor: Kurir

- Sad smo svi kompletno, porodično izašli. Sa nama je i Tašketova ćerka, Jelena, kao i Andrejeva sestra - rekla je Viki.

Jelena je blistala u crnoj haljini pripijenoj uz telo sa jednim golim ramenom i nije skidala osmeh da lica.

Andrej imao samo jednu želju za 18. rođendan

- Ja sam samo želeo da napravimo dobru žurku, da se lepo provedemo i da budu tu moji dragio ljudim, sve ostalo smo se privatno dogovorili, voleo bih da mama peva "Mahinalno", eto to - rekao je on, a na pitanje uz koju će pesmu kume Cece Ražnatović razbiti čašu, odgovorio je:

- Ja ne lomim čaše, ja samo rekete lomim. Bavim se tenisom, tako da nikada ne držim čašu, ali volim da slušam sve njene pesme, kao i druge žanrove i stanu muziku.

