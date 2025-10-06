CECA STIGLA KOD KUME VIKI NA SLAVLJE! Pevačica izustila samo jedno, jedan detalj na njoj svima zapao za oko
Svetlana Ceca Ražnatović prisustvovala je proslavi punoletstva Andreja Taškovića, sina pevačice Viki Miljković.
U luksuznom prestoničkom hotelu u Beogradu na vodi, Ceca se pojavila u bež kompletu - pantalonama i jakni, koju je upotpunila narandžastom pismo-tašnom brenda "šanel".
Ogrlicu od kamenja nosila je oko vrata, dok je kosu pustila da slobodno pada niz ramena.
- Sve najlepše želim Andreju, ja sam mu kuma - kratko je poručila okupljenim pripadnicima sedme sile.
Posetimo, Ceca je bila venčana kuma Violeti na venčanju sa Draganom Taškovićem Tašketom. Crkveni čin se obavio u Crkvi svetog Vasilija Ostroškog.
Andrej imao samo jednu želju za 18. rođendan
- Ja sam samo želeo da napravimo dobru žurku, da se lepo provedemo i da budu tu moji dragio ljudim, sve ostalo smo se privatno dogovorili, voleo bih da mama peva "Mahinalno", eto to - rekao je on, a na pitanje uz koju će pesmu kume Cece Ražnatović razbiti čašu, odgovorio je:
- Ja ne lomim čaše, ja samo rekete lomim. Bavim se tenisom, tako da nikada ne držim čašu, ali volim da slušam sve njene pesme, kao i druge žanrove i stanu muziku.
