U luksuznom prestoničkom hotelu u Beogradu na vodi, Ceca se pojavila u bež kompletu - pantalonama i jakni, koju je upotpunila narandžastom pismo-tašnom brenda "šanel".

Folk pevačica Svetlana Ceca Ražnatović prisustvovala je proslavi punoletstva Andreja Taškovića, sina pevačice Viki Miljković

Ogrlicu od kamenja nosila je oko vrata, dok je kosu pustila da slobodno pada niz ramena.

- Sve najlepše želim Andreju, ja sam mu kuma - kratko je poručila okupljenim pripadnicima sedme sile.

Posetimo, Ceca je bila venčana kuma Violeti na venčanju sa Draganom Taškovićem Tašketom. Crkveni čin se obavio u Crkvi svetog Vasilija Ostroškog.

Andrej imao samo jednu želju za 18. rođendan

Andrej, sin muzičke zvezde Viki Miljković i čuvenog muzičara Dragana Taškovića Tašketa, danas proslavlja svoje punoletstvo u prestoničkom hotelu St. Regis. Na svečanu proslavu stigao je u „poršeu", koji je po njega poslao upravo hotel u kojem se održava slavlje.

- Ja sam samo želeo da napravimo dobru žurku, da se lepo provedemo i da budu tu moji dragio ljudim, sve ostalo smo se privatno dogovorili, voleo bih da mama peva "Mahinalno", eto to - rekao je on, a na pitanje uz koju će pesmu kume Cece Ražnatović razbiti čašu, odgovorio je:

Ceca stigla na punoletstvo

- Ja ne lomim čaše, ja samo rekete lomim. Bavim se tenisom, tako da nikada ne držim čašu, ali volim da slušam sve njene pesme, kao i druge žanrove i stanu muziku.

