Svetlana Ceca Ražnatović prisustvovala je proslavi punoletstva Andreja Taškovića, sina pevačice Viki Miljković.

U luksuznom prestoničkom hotelu u Beogradu na vodi, Ceca se pojavila u bež kompletu - pantalonama i jakni, koju je upotpunila narandžastom pismo-tašnom brenda "šanel".

Folk pevačica Svetlana Ceca Ražnatović prisustvovala je proslavi punoletstva Andreja Taškovića, sina pevačice Viki Miljković Foto: Damir Dervišagić

Ogrlicu od kamenja nosila je oko vrata, dok je kosu pustila da slobodno pada niz ramena.

- Sve najlepše želim Andreju, ja sam mu kuma - kratko je poručila okupljenim pripadnicima sedme sile.

Posetimo, Ceca je bila venčana kuma Violeti na venčanju sa Draganom Taškovićem Tašketom. Crkveni čin se obavio u Crkvi svetog Vasilija Ostroškog.

Andrej imao samo jednu želju za 18. rođendan

Andrej, sin muzičke zvezde Viki Miljković i čuvenog muzičara Dragana Taškovića Tašketa, danas proslavlja svoje punoletstvo u prestoničkom hotelu St. Regis. Na svečanu proslavu stigao je u „poršeu“, koji je po njega poslao upravo hotel u kojem se održava slavlje. Foto: Damir Dervišagić

- Ja sam samo želeo da napravimo dobru žurku, da se lepo provedemo i da budu tu moji dragio ljudim, sve ostalo smo se privatno dogovorili, voleo bih da mama peva "Mahinalno", eto to - rekao je on, a na pitanje uz koju će pesmu kume Cece Ražnatović razbiti čašu, odgovorio je:

Ceca stigla na punoletstvo Izvor: Kurir

- Ja ne lomim čaše, ja samo rekete lomim. Bavim se tenisom, tako da nikada ne držim čašu, ali volim da slušam sve njene pesme, kao i druge žanrove i stanu muziku.

