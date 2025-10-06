MINIĆ U LEOPARD DEZENU, A BUTINE SEVAJU Desingerica sa ženom došao na slavlje kod sina Viki Miljković: Nevena zagrmela u izazovnom stajlingu (FOTO)
Na večerašnjoj glamuroznoj proslavi punoletstva Andreja Taškovića, sina pevačice Viki Miljković i Dragana Taškovića Tašketa, pojavile su se brojne zvezde, ali jedan par je izazvao pravu pometnju.
Popularni reper Desingerica stigao je sa svojom suprugom Nevenom i doslovno izazvao opšti haos čim su se pojavili ispred restorana u Beogradu na vodi.
Nevena je za ovu priliku odabrala provokativni leopard minić, dok je gornji deo upotpunila satenskom crnom košuljom, raskopčanom taman toliko da svi primete ono što ne bi smeli.
Fleševi nisu prestajali da sevaju dok su ulazili, a mnogi su se složili da je Nevenin izgled jedan od najupečatljivijih te večeri - urbano, drsko i s merom, baš kako se i očekuje od supruge popularnog repera.
Viki sin otkrio čime planira da se bavi
- Mama može da zapeva "Mahinalno", ne mora ništa više, na njoj je kako će to da izvede. Ne lomim čaše, lomim samo rekete. Ne volim da pevam nešto specijalno, nije me muzika privlačila. Volim razne žanrove i zavisi kako se kad osećam. Slušam od američkog repa do naših narodnjaka. Meni je što se rođendana tiče bitno da su tu ljudi koje volim, ne zanima me koliko košta sve ovo, novac u tom smislu nije bitan. Posle rođendana ću videti da li nastavljam sa tenisom ili ću na fakultet. Mene je uvek sport privlačio i kada je javna scena u pitanju, ali estrada nije - rekao je Andrej.
