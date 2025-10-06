Slušaj vest

Na večerašnjoj glamuroznoj proslavi punoletstva Andreja Taškovića, sina pevačice Viki Miljković i Dragana Taškovića Tašketa, pojavile su se brojne zvezde, ali jedan par je izazvao pravu pometnju.

Popularni reper Desingerica stigao je sa svojom suprugom Nevenom i doslovno izazvao opšti haos čim su se pojavili ispred restorana u Beogradu na vodi.

Desingerica sa ženom došao na proslavu Vikinog sina Foto: Damir Dervišagić

Nevena je za ovu priliku odabrala provokativni leopard minić, dok je gornji deo upotpunila satenskom crnom košuljom, raskopčanom taman toliko da svi primete ono što ne bi smeli.

Fleševi nisu prestajali da sevaju dok su ulazili, a mnogi su se složili da je Nevenin izgled jedan od najupečatljivijih te večeri - urbano, drsko i s merom, baš kako se i očekuje od supruge popularnog repera.

Viki sin otkrio čime planira da se bavi

- Mama može da zapeva "Mahinalno", ne mora ništa više, na njoj je kako će to da izvede. Ne lomim čaše, lomim samo rekete. Ne volim da pevam nešto specijalno, nije me muzika privlačila. Volim razne žanrove i zavisi kako se kad osećam. Slušam od američkog repa do naših narodnjaka. Meni je što se rođendana tiče bitno da su tu ljudi koje volim, ne zanima me koliko košta sve ovo, novac u tom smislu nije bitan. Posle rođendana ću videti da li nastavljam sa tenisom ili ću na fakultet. Mene je uvek sport privlačio i kada je javna scena u pitanju, ali estrada nije - rekao je Andrej.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"MNOGO SAM SE POKAJALA ZBOG TIH REČI" Jelena Karleuša se raznežila u emisji, pa otkrila detalje o susretu sa pevačem čiju je muziku vređala!
Jelena Karleuša
Stars"DESINGERICA NEMA KREDIBILITET!" Poznata pevačica ponizila repera, evo šta je rekla o njegovom angažmanu u Pinkovim zvezdama
IMG-20250903-WA0202.jpg
StarsPEVAČ U EMISIJI RAZOTKRIO SANJU MARINKOVIĆ! Voditeljka pričala o na šta se loži, a on se izlanuo i obelodanio javno detalj o njoj: Palim se na...
366443_250331.01_35_35_23.Still014.jpg
Stars"IZGLEDAŠ KAO DA TI JE POPLAVA U KUĆI..." Kandidat pokušao da ponizi Desingericu, pa dobio žestoku povratnu: Neviđeni haos u Pinkovim zvezdama
Desingerica.jpg
Stars"NEĆU DA MI BUDEŠ MENTOR, TI NISI PEVAČ" Kandidat odbio da mu Desingerica bude mentor, ponizio ga pred svima! Reakcija JK neprocenjiva! HAOS U EMISIJI!
Kristijan Stanišić i Desingerica