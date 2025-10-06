Slušaj vest

Pevačica Ana Sević sa suprugom Danijelom pojavila se na proslavi 1. rođendana i krštenja ćerke Darka Lazića i Kaće, Srne.

Ana je dosta kasnila, a za medije je progovorila o saobraćajki koju je Lazić nedavno doživeo.

Ana Sević  Foto: Printscreen, Kurir

- Morala sam da ispoštujem i da stignem da dođem. Moj suprug ne kasni jer mu se može, ja sam kasnila, završavala sam emisiju. Očekujem da će me deca slušati, Danijel mi je slao snimke, sve je u redu. Nekom drugom prilikom ćemo mi da se provedemo - rekla je Ana, a potom je progovorila o saobraćajnoj nesreći koju je nedavno imao Darko Lazić, njen bivši muž.

- Ovo veče nije prvo kada sam ga videla i čula nakon saobraćajke. Napisala sam mu roman, pročitao je sve. Da li je umemorisao i da li će sprovesti sve u delo videćemo. Napisala sam mu onako kako je zaslužio. Meni je Kaća javila odmah kad se to desilo, na moju veliku žalost od njega me ništa više ne iznenađuje. Nadam se da je ovo bio poslednji put. Normalno da će da prihvati i da ide u zatvor ako takva bude presuda - rekla nam je ona.

Kurir.rs/Blic

