Slušaj vest

Snežana Đurišić je nakon snimanja muzičkog takmičenja Zvezde Granda došla na proslavu punoletstva kod Andreja, sina Viki Miljković i Dragana Taškovića Tašketa, a proslava je organizovana u luksuznom hotelu u Beogradu na vodi.

- Drago mi je da sam ovde. Andreja znam otkad se rodio i drago mi je da sada ulazi u svet odraslih.

Poznati na proslavi punoletstva sina Viki Miljković Foto: Damir Dervisagic, Damir Dervišagić

- Neobično mi je bez Vanje jer obično ide sa mnom na ovakve događaje. Navikla sam da bude pored mene, ali on ima divan povod. Dobio je unuka Luku i sada uživa sa njima u Sidneju. Vratiće se uskoro - otkrila je Snežana.

"Bosanac je do juče bio deda"

Đurišićeva se osvrnula na izjavu Dragana Stojkovića Bosanca koji je rekao da su Zvezde Granda za babe i dede.

Dragan Stojković Bosanac Foto: Boba Nikolić

- To je njegovo mišljenje. Do juče je bio deda, sad je dečko i u redu je. Ne želim da komentarišem to jer taj format takmičenja gledam kao rivalstvo i to je nešto što je dobro i poželjno u takmičenju - rekla je pevačica za Kurir.

Andrej imao samo jednu želju za 18. rođendan

- Ja sam samo želeo da napravimo dobru žurku, da se lepo provedemo i da budu tu moji dragio ljudim, sve ostalo smo se privatno dogovorili, voleo bih da mama peva "Mahinalno", eto to - rekao je on, a na pitanje uz koju će pesmu kume Cece Ražnatović razbiti čašu, odgovorio je:

Andrej, sin muzičke zvezde Viki Miljković i čuvenog muzičara Dragana Taškovića Tašketa, danas proslavlja svoje punoletstvo u prestoničkom hotelu St. Regis. Na svečanu proslavu stigao je u „poršeu“, koji je po njega poslao upravo hotel u kojem se održava slavlje. Foto: Damir Dervišagić

- Ja ne lomim čaše, ja samo rekete lomim. Bavim se tenisom, tako da nikada ne držim čašu, ali volim da slušam sve njene pesme, kao i druge žanrove i stanu muziku.

Snežana Đurišić Vanja Milošević
Zvezde Granda Svetlana Ceca Ražnatović Dara Bubamara (3).jpeg
Snežana Đurišić došla na snimanje Zvezda Granda

