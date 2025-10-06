Slušaj vest

Veče puno emocija dodatno je začinila parada luksuznih automobila, kojom su brojne poznate ličnosti stigle na proslavu punoletstva Andreja Taškovića u jednom hotelu u Beogradu na vodi.

Poznata estradna imena jedna za drugim pristizala su u raskošnim četvorotočkašima, demonstrirajući stil, ukus – i moć.

Žika Jakšić je na slavlje stigao za volanom crnog "Poršea", u pratnji kuma Dejana Ćirkovića Ćire, dok je Radiša Trajković Đani dovezao čitavu porodicu u prostranom i luksuznom BMW-u.

Frontmen Magla benda, Vladan Savić, ostao je veran robusnom stilu – na slavlje je došao za volanom moćnog Land Rover Defendera, koji vredi čak 100.000 evra.

Folker Bane Bojanić odabrao je svoju Kiju, dok se Ceca Ražnatović pojavila u Poršeu.

Saša Matić zadržao je prepoznatljivu eleganciju – na proslavu je stigao u luksuznom Mercedesu.

Andrej imao samo jednu želju za 18. rođendan

- Ja sam samo želeo da napravimo dobru žurku, da se lepo provedemo i da budu tu moji dragio ljudim, sve ostalo smo se privatno dogovorili, voleo bih da mama peva "Mahinalno", eto to - rekao je on, a na pitanje uz koju će pesmu kume Cece Ražnatović razbiti čašu, odgovorio je:

- Ja ne lomim čaše, ja samo rekete lomim. Bavim se tenisom, tako da nikada ne držim čašu, ali volim da slušam sve njene pesme, kao i druge žanrove i stanu muziku.

