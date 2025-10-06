Slušaj vest

Muzička zvezda Viki Miljković i muzičar Dragan Tašković Taške organizovali su slavlje povodom punoletstva sina Andeja.

Veče puno emocija dodatno je začinila parada luksuznih automobila, kojom su brojne poznate ličnosti stigle na proslavu punoletstva Andreja Taškovića u jednom hotelu u Beogradu na vodi.

Poznati na proslavi punoletstva sina Viki Miljković Foto: Damir Dervisagic, Damir Dervišagić

Poznata estradna imena jedna za drugim pristizala su u raskošnim četvorotočkašima, demonstrirajući stil, ukus – i moć.

Žika Jakšić je na slavlje stigao za volanom crnog "Poršea", u pratnji kuma Dejana Ćirkovića Ćire, dok je Radiša Trajković Đani dovezao čitavu porodicu u prostranom i luksuznom BMW-u.

WhatsApp Image 2025-10-06 at 18.07.38.jpeg
Foto: Damir Dervišagić

Frontmen Magla benda, Vladan Savić, ostao je veran robusnom stilu – na slavlje je došao za volanom moćnog Land Rover Defendera, koji vredi čak 100.000 evra.

WhatsApp Image 2025-10-06 at 18.17.58.jpeg
Foto: Damir Dervišagić

Folker Bane Bojanić odabrao je svoju Kiju, dok se Ceca Ražnatović pojavila u Poršeu.

IMG-20251006-WA0067.jpg
Foto: Damir Dervišagić

Saša Matić zadržao je prepoznatljivu eleganciju – na proslavu je stigao u luksuznom Mercedesu.

Andrej imao samo jednu želju za 18. rođendan

- Ja sam samo želeo da napravimo dobru žurku, da se lepo provedemo i da budu tu moji dragio ljudim, sve ostalo smo se privatno dogovorili, voleo bih da mama peva "Mahinalno", eto to - rekao je on, a na pitanje uz koju će pesmu kume Cece Ražnatović razbiti čašu, odgovorio je:

Andrej, sin muzičke zvezde Viki Miljković i čuvenog muzičara Dragana Taškovića Tašketa, danas proslavlja svoje punoletstvo u prestoničkom hotelu St. Regis. Na svečanu proslavu stigao je u „poršeu“, koji je po njega poslao upravo hotel u kojem se održava slavlje. Foto: Damir Dervišagić

- Ja ne lomim čaše, ja samo rekete lomim. Bavim se tenisom, tako da nikada ne držim čašu, ali volim da slušam sve njene pesme, kao i druge žanrove i stanu muziku.

