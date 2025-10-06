ZVEZDE STIGLE NA PROSLAVU U BESNIM MAŠINAMA! Estrada pokazala luksuzni vozni park na slavlju sina Viki i Tašketa: Njegova "zverka" košta 100.000€
Muzička zvezda Viki Miljković i muzičar Dragan Tašković Taške organizovali su slavlje povodom punoletstva sina Andeja.
Veče puno emocija dodatno je začinila parada luksuznih automobila, kojom su brojne poznate ličnosti stigle na proslavu punoletstva Andreja Taškovića u jednom hotelu u Beogradu na vodi.
Poznata estradna imena jedna za drugim pristizala su u raskošnim četvorotočkašima, demonstrirajući stil, ukus – i moć.
Žika Jakšić je na slavlje stigao za volanom crnog "Poršea", u pratnji kuma Dejana Ćirkovića Ćire, dok je Radiša Trajković Đani dovezao čitavu porodicu u prostranom i luksuznom BMW-u.
Frontmen Magla benda, Vladan Savić, ostao je veran robusnom stilu – na slavlje je došao za volanom moćnog Land Rover Defendera, koji vredi čak 100.000 evra.
Folker Bane Bojanić odabrao je svoju Kiju, dok se Ceca Ražnatović pojavila u Poršeu.
Saša Matić zadržao je prepoznatljivu eleganciju – na proslavu je stigao u luksuznom Mercedesu.
Andrej imao samo jednu želju za 18. rođendan
- Ja sam samo želeo da napravimo dobru žurku, da se lepo provedemo i da budu tu moji dragio ljudim, sve ostalo smo se privatno dogovorili, voleo bih da mama peva "Mahinalno", eto to - rekao je on, a na pitanje uz koju će pesmu kume Cece Ražnatović razbiti čašu, odgovorio je:
- Ja ne lomim čaše, ja samo rekete lomim. Bavim se tenisom, tako da nikada ne držim čašu, ali volim da slušam sve njene pesme, kao i druge žanrove i stanu muziku.
