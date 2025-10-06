Slušaj vest

Muzička zvezda Viki Miljković i njen suprug, muzičar Dragan Tašković Taške priredili su nezaboravno slavlje povodom punoletstva svog sina Andreja, a atmosfera je dostigla vrhunac kada je ona uzela mikrofon u ruke i zapevala.

Andrej je imao želju da mu mama otpeva pesmu "Mahi, mahi", što je ona i učinila, a potom su se zaređali njeni hitovi "Ženske bubice", Crno na belo" i druge.

Viki peva na proslavi

Viki se prethodno na mikrofon obratila gostima i zahvalila što su došli sada proslave ovaj važan dan za porodicu Tašković.

Proslava se održava u prestižnom hotelu u Beogradu na vodi, gde su se okupila brojna poznata imena.

Svi prisutni su se složili da će se proslava Andrejevog punoletstva dugo pamtiti po sjajnoj energiji i emocijama koje je donela njegova slavna mama.

