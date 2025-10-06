Slušaj vest

Na proslavi punoletstva Andreja Taškovića, sina muzičke zvezde Viki Miljković i muzičara Dragana Taškovića Tašketa, posebnu pažnju privukla je njihova kuma Svetlana Ceca Ražnatović.

Ceca, koja je s porodicom Miljković–Tašković u dugogodišnjem prijateljstvu i kumstvu pojavila se elegantna i nasmejana, a u jednom trenutku uzela je mikrofon i zapevala u čast slavljenika. Čim se latila mikrofona i zapevala "Šta je to u tvojim venama", svi gosti su ustali i đuskali. Njeno izvođenje najvećih hitova izazvalo je oduševljenje među gostima.

Kuma Ceca zapevala slavljeniku, Vikinom sinuKuma Ceca zapevala slavljeniku, Vikinom sinu Izvor: Kurir

Ceca je sjajnu atmosferu dodatno podigla kada je otpevala nekoliko svojih hitova, a na podijumu su joj se pridružili i Viki, Taške i Andrej, pa je slavlje u čast Andreja Taškovića u prestižnom hotelu u Beogradu na vodi dostiglo vrhunac.

Mama Viki se latila mikrofona

Muzička zvezda Viki Miljković i njen suprug, muzičar Dragan Tašković Taške priredili su nezaboravno slavlje povodom punoletstva svog sina Andreja, a atmosfera je dostigla vrhunac kada je ona uzela mikrofon u ruke i zapevala.

Andrej je imao želju da mu mama otpeva pesmu "Mahi, mahi", što je ona i učinila, a potom su se zaređali njeni hitovi "Ženske bubice", Crno na belo" i druge.

Viki peva na proslavi Izvor: Kurir

Viki se prethodno na mikrofon obratila gostima i zahvalila što su došli sada proslave ovaj važan dan za porodicu Tašković.

Proslava se održava u prestižnom hotelu u Beogradu na vodi, gde su se okupila brojna poznata imena.

Svi prisutni su se složili da će se proslava Andrejevog punoletstva dugo pamtiti po sjajnoj energiji i emocijama koje je donela njegova slavna mama.

Kurir.rs

 Đani peva na proslavi sina Viki Miljković:

Đani peva na proslavi Izvor: Kurir