Pevačica Nadežda Biljić (34) zbog zdravstvenog problema morala je da promeni svoj život iz korena.

Naime, Nadežda boluje od dijabetesa, a sada se oglasila na Instagramu gde je istakla da joj bolest nikada nije bila prepreka da ostvari svoje snove.

- Život sa dijabetesom tipa 1 traži disciplinu i svakodnevnu pažnju, ali on nikada nije bio prepreka da ostvarim svoje snove. Ja sam majka, supruga i pevačica, i uprkos svim izazovima, na scenu izlazim sa istom snagom, strašću i energijom kao i uvek. Uz ljubav porodice, posvećenost i brigu o sebi, uspela sam da muziku živim punim plućima i delim je sa svojom publikom. Želim da poručim svima koji se bore sa dijabetesom da nisu sami – bolest ne mora da bude granica, već podsetnik koliko smo jaki kada verujemo u sebe i ono što volimo - napisala je ona.

Za dijagnozu saznala slučajno

Ona je svojevremeno ispričala da je za dijagnozu saznala slučajno.

- Vukla sam to mesec i po dana, osećala sam se čudno, a sreća u nesreći je što je moj brat dijabetičar pa je imao aparat, pa sam izmerila šećer i bocnula sam se dva tri puta i mislili smo da se aparat pokvario jer sam imala šećer 29,8. Bola sam se 4, 5 puta na dan, a sada je to malo bolje - rekla je Biljićeva svojevremeno u emisiji "Grand magazin".

- Sam osećaj kad uzmem insulin da ubodem samu sebe nije ni malo prijatan, ustvari dijabetes nije bolest to je stanje organizma i sa tim se živi i ako vodite računa možete da doživite duboku starost. Na žalost i moj brat i ja imamo isti tip šećera, meni je to jako teško palo, to sam saznala posle porođaja. To se javilo tokom trudnoće, gestacijski dijabetes, to se tako zove, često se pojavi kod žena tokom trudnoće. Bude na samoj granici, pa kad se žena porodi budeš na dijeti i onda se to reguliše, ali kod mene se to nije regulisalo. Kada sam izašla iz “Narodnog fronta”, pošto sam se porodila pre vremena hitnim carskim rezom, ja sam prvi put u životu imala visok pritisak,što nikada do sada nisam imala, niti davala na značaju pošto je sve vreme bio problem taj dijabetes.

Toma je prati u stopu

Nadežda Biljić i Toma Panić ljubavnu priču započeli su tokom učešća u rijaliti programu ''Zadruga'', a nedugo zatim na svet je došao neodoljivi dečak Longo. Bračni partneri se gotovo nikada ne odvajaju, a Toma Nadeždu prati čak i na nastupima.

Tokom gostovanja u jednoj emisiji na Red televiziji Nadežda Biljić otkrila je zbog čega Toma dolazi na svaki njen koncert.

- Meni je najbitnije da je Toma tu. Ja sam dijabetičar i dešava se da mi padne šećer. On je tu i mogu brzo da mu kažem da mi doda čokoladicu ili neki sok. To naravno publika ne oseti sve se dešava u pet minuta. Ne mogu tako da komuniciram s ljudima koji me ne poznaju. A naravno da mora da bude tu i kao menadžer. Ko će uzeti novac koji zaradim.

