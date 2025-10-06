ESTRADA NAPRAVILA DELIRIJUM NA SLAVLJU SINA VIKI I TAŠKETA! Đani digao sve na noge, a ovo je bio najdirljiviji trenutak na proslavi
Beograd na vodi večeras sija zbog raskošne proslave – muzička diva Viki Miljković i njen suprug, kompozitor Dragan Tašković Taške, priredili su gala događaj povodom punoletstva sina Andreja Taškovića. U jednom od najluksuznijih hotela u prestonici, noć je dobila dodatnu čar kada su se estradni gosti smenjivali za mikrofonom i pretvorili slavlje u muzički spektakl.
Atmosfera je već bila nabrijana od prvih takta, ali vrhunac je usledio kada je Radiša Trajković Đani uzeo mikrofon i zapevao svoju legendarnu pesmu „Sam sam“.
U jednom trenutku za mikrofon se latio i Saša Matić, koji je publiku razoružao izvedbom pesme „Nađi novu ljubav“, a prisutni gosti su se složili da je ovo bio jedan od najdirljivijih trenutaka večeri.
Andrej imao samo jednu želju za 18. rođendan
- Ja sam samo želeo da napravimo dobru žurku, da se lepo provedemo i da budu tu moji dragio ljudim, sve ostalo smo se privatno dogovorili, voleo bih da mama peva "Mahinalno", eto to - rekao je on, a na pitanje uz koju će pesmu kume Cece Ražnatović razbiti čašu, odgovorio je:
- Ja ne lomim čaše, ja samo rekete lomim. Bavim se tenisom, tako da nikada ne držim čašu, ali volim da slušam sve njene pesme, kao i druge žanrove i stanu muziku.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: