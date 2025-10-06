Slušaj vest

Atmosfera je već bila nabrijana od prvih takta, ali vrhunac je usledio kada je Radiša Trajković Đani uzeo mikrofon i zapevao svoju legendarnu pesmu „Sam sam“.

Đani peva na proslavi Izvor: Kurir

U jednom trenutku za mikrofon se latio i Saša Matić, koji je publiku razoružao izvedbom pesme „Nađi novu ljubav“, a prisutni gosti su se složili da je ovo bio jedan od najdirljivijih trenutaka večeri.

Saša Matić zapevao na proslavi sina Viki i Tašketa Izvor: Kurir

Andrej imao samo jednu želju za 18. rođendan

- Ja sam samo želeo da napravimo dobru žurku, da se lepo provedemo i da budu tu moji dragio ljudim, sve ostalo smo se privatno dogovorili, voleo bih da mama peva "Mahinalno", eto to - rekao je on, a na pitanje uz koju će pesmu kume Cece Ražnatović razbiti čašu, odgovorio je:

- Ja ne lomim čaše, ja samo rekete lomim. Bavim se tenisom, tako da nikada ne držim čašu, ali volim da slušam sve njene pesme, kao i druge žanrove i stanu muziku.

