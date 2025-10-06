"NISAM NI POMISLILA DA BI ON..." Sofija Janjićijević se oglasila nakon što je Terza ušao u vezu sa Minom Vrbaški, evo šta im je poručila!
Učesnici "Elite 9" Bora Terzić Terza i Mina Vrbaški su zvanično uplovoli u ljubavni odnos, te su obelodanili svojim cimerima, ali i publici kraj malih ekrana da su njih dvoje u vezu.
Tokom ranih jutarnjih sati Mini i Terzi su popustile kočnice pa je pao poljubac u hotelu, te su celo jutro razumenjivali nežnosti ispod pokivača.
Tim povodom se oglasila Sofija Janićijević, bivša devojka Bore Terzića sa kojom je bio u Eliti 8:
- Eto, čuda se dešavaju, nisam ni pomislila da bi se on u novoj sezoni zaljubio, kod njega je to jako teško. Drago mi je što je Terza konačno našao svoju sreću. Ja sam svoju pronašla onda kad sam se oslobodila njegovog tereta. Želim im svu sreću, od srca – na bezbednoj udaljenosti haha… - rekla je Sofija.
Kurir.rs
