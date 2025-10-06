Slušaj vest

Učesnici "Elite 9Bora Terzić Terza i Mina Vrbaški su zvanično uplovoli u ljubavni odnos, te su obelodanili svojim cimerima, ali i publici kraj malih ekrana da su njih dvoje u vezu.

Tokom ranih jutarnjih sati Mini i Terzi su popustile kočnice pa je pao poljubac u hotelu, te su celo jutro razumenjivali nežnosti ispod pokivača.

Mina Vrbaški i Borislav Terzić Terza Foto: Printscreen YouTube

Tim povodom se oglasila Sofija Janićijević, bivša devojka Bore Terzića sa kojom je bio u Eliti 8:

Sofija Janjićijević Foto: Printscreen Instagram, Petar Aleksić

- Eto, čuda se dešavaju, nisam ni pomislila da bi se on u novoj sezoni zaljubio, kod njega je to jako teško. Drago mi je što je Terza konačno našao svoju sreću. Ja sam svoju pronašla onda kad sam se oslobodila njegovog tereta. Želim im svu sreću, od srca – na bezbednoj udaljenosti haha… - rekla je Sofija.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsTATA POSTAO PRE ŠEST MESECI, A DETE JOŠ NIJE NI VIDEO! Pijan i uplakan slavi rođenje ćerke, drugari mu cepaju majicu (FOTO)
09a16cc1-a015-41e9-b408-f4427b9a222f.jpg
RijalitiMILICA SE OGLASILA NAKON ŠTO JE TERZA PRVI PUT VIDEO NJIHOVU ĆERKU! Čitava Bela kuća plakala je sa njim a sada Veličkovićeva dala svoj sud!
screenshot-20240822-202628.jpg
RijalitiLETE DVOMESEČNI HONORARI! Veliki šef nakon haosa kaznio učesnike Elite, evo ko je sve ostao bez para!
Screenshot 2025-05-06 202011.jpg
RijalitiTRUDNA MILICA VELIČKOVIĆ MORA DA NAPUSTI ELITU! Otkriveni svi detalji
screenshot-20240914-142604.jpg

 Terza prvi put sa ćerkom:

Terza prvi put sa ćerkicom Barbarom Izvor: Kurir