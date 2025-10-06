Slušaj vest

Pevač Darko Lazić priredio je bajkovitu proslavu povodom prvog rođendana svoje ćerke Srne.

Slavlje je upriličeno u Pećincima, u pažljivo dekorisanom prostoru, a posebnu pažnju gostiju privukla je raskošna torta na čak četiri sprata. Elegantno izrađena u nežnim belo-roze tonovima, torta je bila ukrašena ružama i imenom slavljenice, dok se na samom vrhu nalazila figurica srne – simbolično, po kojoj devojčica i nosi ime.

U emotivnom trenutku večeri, cela porodica je stala pred fotografe – uz Darka i njegovu izabranicu Katarinu, a slavlju su se pridružila i njegova deca iz prethodnog braka, ćerka Lorena i sin Aleksej.

Kasnije tokom večeri, Lazić je uzeo mikrofon i supruzi i ćerki otpevao nekoliko pesama, što je oduševilo sve prisutne.

Darko i Kaća odrešili kesu

Proslava ovog posebnog dana okupila je najbliže članove porodice i prijatelje, a sve je odisalo ljubavlju, toplinom i pažljivo osmišljenim detaljima.

Imali smo priliku da zavirimo u čarobno ukrašenu salu, koja je pretvorena u pravu bajku prirode. Zanimljivo je da su roditelji odlučili da se umesto uobičajenih roze tonova koji se često vezuju za devojčice, odaberu prirodne, zelene nijanse, koje prostoru daju dozu svežine, smirenosti i elegancije.

