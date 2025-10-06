Slušaj vest

Muzička zvezda Viki Miljković i njen suprug, istaknuti muzičar Dragan Tašković Taške danas proslavljaju punoletstvo sina Andreja. Oni su organizovali zabavu u prestižnom hotelu u Beogradu na vodi, a došao je veliki broj kolega sa estrade.

U jednom trenutku zvezde sa estradnog neba su se latile mikrofona, te je Snežana Đurišić zapevala vanvremenski hit "Lepi moj", kao i "Pričaj mi, pričaj", dok su Viki i Taške zagrljeni pevali barabar sa njom.

Snežana Đurišić peva na proslavi Izvor: Kurir

Nakon nje je mirkofon u ruke uzela Jana Todorović i ubrzala ritam numerom "Lune, Lune".

Jana Todorović Đurišić peva na proslavi Izvor: Kurir

Poseban gost večeri

Veliko iznenađenje svih zvanica, a najviše slavljenika Andreja, usledilo je kada se na vratima prestižnog hotela u Beogradu na vodi pojavila pevačica Tanja Savić.

Tanja ispunila zelju slavljeniku Andreju i otpevala mu “Tako mlada” Izvor: Kurir

Ona je u elegantvom stajlingu crvene boje oduševila sve svojim prisustvom, a potom je ispunila želju slavljenika.

Naime, Tanja je zapevala "Tako mlada", jednu od omiljenih pesama Andreja i atmosferu dovela do usijanja.

Pevači se latili mikrofona

Atmosfera je već bila nabrijana od prvih takta, ali vrhunac je usledio kada je Radiša Trajković Đani uzeo mikrofon i zapevao svoju legendarnu pesmu „Sam sam“.

Đani peva na proslavi Izvor: Kurir

U jednom trenutku za mikrofon se latio i Saša Matić, koji je publiku razoružao izvedbom pesme „Nađi novu ljubav“, a prisutni gosti su se složili da je ovo bio jedan od najdirljivijih trenutaka večeri.

Kuma Ceca zapevala slavljeniku, Vikinom sinuKuma Ceca zapevala slavljeniku, Vikinom sinu Izvor: Kurir

Pored njih, gosti su imali i posebnu čast da čuju i mamu Viki, kao i kumu Cecu Ražnatović.