Muzička zvezda Viki Miljković i njen suprug, istaknuti muzičar Dragan Tašković Taške danas proslavljaju punoletstvo sina Andreja. Oni su organizovali zabavu u prestižnom hotelu u Beogradu na vodi, a došao je veliki broj kolega sa estrade.

Na glamuroznom slavlju mikrofon je uzela i mama Viki i ispunila nasledniku želju. Andrej je imao želju da mu mama otpeva pesmu "Mahi, mahi", što je ona i učinila, a potom su se zaređali njeni hitovi "Ženske bubice", Crno na belo"...

Viki peva na proslavi Izvor: Kurir

U jednom trenutku zvezde sa estradnog neba su se latile mikrofona, te je Snežana Đurišić zapevala vanvremenski hit "Lepi moj", kao i "Pričaj mi, pričaj", dok su Viki i Taške zagrljeni pevali barabar sa njom.

Snežana Đurišić peva na proslavi Izvor: Kurir

Nakon nje je mirkofon u ruke uzela Jana Todorović i ubrzala ritam numerom "Lune, Lune". Radiša Trajković Đani uzeo mikrofon i zapevao svoju legendarnu pesmu „Sam sam“.

U jednom trenutku za mikrofon se latio i Saša Matić, koji je publiku razoružao izvedbom pesme „Nađi novu ljubav“, a prisutni gosti su se složili da je ovo bio jedan od najdirljivijih trenutaka večeri.

Saša Matić zapevao na proslavi sina Viki i Tašketa Izvor: Kurir

Ni kuma Svetlana Ceca Ražnatović nije mogla da ne zapeva, pa su njeni hitovi odjeknuli salom. Desingerica se popeo na stolicu zbog Cece. Viki je grlila kolegu Sašu Matića i pevala iz sveg glasa sa njim, dok su se svi prisutni odlično provodili.

Kuma Ceca zapevala slavljeniku, Vikinom sinuKuma Ceca zapevala slavljeniku, Vikinom sinu Izvor: Kurir

Mikrofon je išao od ruke do ruke Vikinih kolega pa je zapevala i Tanja Savić, Jana i mnogi drugi...

Tanja ispunila zelju slavljeniku Andreju i otpevala mu “Tako mlada” Izvor: Kurir

Torta na pet spratova

Negde oko ponoći stigla je i torta na pet spratova, ukrašena zletnim detaljima, sa vatrometom

Foto: Kurir

Andrej otkrio čime će se baviti

Slavljenik je bio više nego raspoložen i okupljenim medijima koji su došli da isprate njegovo punoletstvo otkrio je čime će se baviti.