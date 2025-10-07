Slušaj vest

Muzička zvezda Viki Miljković i njen suprug, istaknuti muzičar Dragan Tašković Taške danas proslavljaju punoletstvo sina Andreja. Oni su organizovali zabavu u prestižnom hotelu u Beogradu na vodi, a došao je veliki broj kolega sa estrade.

Na glamuroznom slavlju mikrofon je uzela i mama Viki i ispunila nasledniku želju. Andrej je imao želju da mu mama otpeva pesmu "Mahi, mahi", što je ona i učinila, a potom su se zaređali njeni hitovi "Ženske bubice", Crno na belo"... 

Viki peva na proslavi Izvor: Kurir

U jednom trenutku zvezde sa estradnog neba su se latile mikrofona, te je Snežana Đurišić zapevala vanvremenski hit "Lepi moj", kao i "Pričaj mi, pričaj", dok su Viki i Taške zagrljeni pevali barabar sa njom. 

Snežana Đurišić peva na proslavi Izvor: Kurir

Nakon nje je mirkofon u ruke uzela Jana Todorović i ubrzala ritam numerom "Lune, Lune". Radiša Trajković Đani uzeo mikrofon i zapevao svoju legendarnu pesmu „Sam sam“. 

U jednom trenutku za mikrofon se latio i Saša Matić, koji je publiku razoružao izvedbom pesme „Nađi novu ljubav“, a prisutni gosti su se složili da je ovo bio jedan od najdirljivijih trenutaka večeri. 

Saša Matić zapevao na proslavi sina Viki i Tašketa Izvor: Kurir

Ni kuma Svetlana Ceca Ražnatović nije mogla da ne zapeva, pa su njeni hitovi odjeknuli salom. Desingerica se popeo na stolicu zbog Cece. Viki je grlila kolegu Sašu Matića i pevala iz sveg glasa sa njim, dok su se svi prisutni odlično provodili.

Kuma Ceca zapevala slavljeniku, Vikinom sinuKuma Ceca zapevala slavljeniku, Vikinom sinu Izvor: Kurir

Mikrofon je išao od ruke do ruke Vikinih kolega pa je zapevala i Tanja Savić, Jana i mnogi drugi...

Tanja ispunila zelju slavljeniku Andreju i otpevala mu “Tako mlada” Izvor: Kurir

Torta na pet spratova

Negde oko ponoći stigla je i torta na pet spratova, ukrašena zletnim detaljima, sa vatrometom 

Foto: Kurir

Andrej otkrio čime će se baviti

Slavljenik je bio više nego raspoložen i okupljenim medijima koji su došli da isprate njegovo punoletstvo otkrio je čime će se baviti. 

- Mama može da zapeva "Mahinalno", ne mora ništa više, na njoj je kako će to da izvede. Ne lomim čaše, lomim samo rekete. Ne volim da pevam nešto specijalno, nije me muzika privlačila. Volim razne žanrove i zavisi kako se kad osećam. Slušam od američkog repa do naših narodnjaka. Meni je što se rođendana tiče bitno da su tu ljudi koje volim, ne zanima me koliko košta sve ovo, novac u tom smislu nije bitan. Posle rođendana ću videti da li nastavljam sa tenisom ili ću na fakultet. Mene je uvek sport privlačio i kada je javna scena u pitanju, ali estrada nije - otkrio je Andrej.

