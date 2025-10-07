Slušaj vest

Poznati pevač Rade Lacković 30 godina je u srećnom braku, a sa svojom suprugom Mirom ima dvoje dece, ćerku i sina. Rade je svojevremeno otkrio da je deci prepisao po hotel u Nemačkoj, te ih na taj način materijalno obezbedio.

- Sin je završio fakultet i zaposlio se, a ja sam mu rekao da idemo u Srbiju da mu napravim karijeru, on se radovao svemu tome, ali došla je korona i u međuvremenu se oženio, sada ima dva sina. Dali smo su hotel u Auzburgu i srećan je, on zna prirodu mog posla i koliko je to teško i koliko sam malo vremena sa njima proveo.

RADE LACKOVIĆ IMA HOTEL U NEMAČKOJ! Posao je godinama vodila njegova žena, sad je biznis prepustio deci! Ovo niko nije znao! Foto: Printscreen/Instagram

Pevač je istakao da su roditelji njegove supruge poznati ugostitelji u Frankfurtu, te da su zbog toga tu granu industrije nastavila njihova deca.

- To je od supruge strana koja se uvek bavila ugostiteljstvom. Sinu smo otvorili hotel u Auzburgu, a u ćerki u Ofenbahu. Ja sam se uvek fokusirao na svoju karijeru, dok sam tamo živeo aktivno pomagao sam sve što mogu, a što se tiče biznisa žena je u tom poslu, ona je uspehan ugostitelj i hotelijer - ispričao je Rade ranije. 

Pojavili se kod Viki na gala proslavi

Inače, Rade se sinoć sa suprugom pojavio na gala proslavi punoletstva sina Viki Miljković, a društvo mu je pravila supruga Mira.

1515252.jpg
Foto: Privatna Arhiva

Njih dvoje su sve vreme bili raspoloženi i nasmejani, a delovalo je da su zaljubljeni kao nekada.

Ne propustiteStarsGALA PROSLAVA PUNOLETSTVA SINA VIKI MILJKOVIĆ I TAŠKETA: Veselje trajalo celu noć, zbog Cece Desingerica skočio na stolicu - svi detalji gala žurke (VIDEO)
v.jpg
StarsPOSEBAN GOST IZNENAĐENJA NA SLAVLJU SINA VIKI MILJKOVIĆ! Ispunjena velika želja slavljenika Andreja, svi oduševljeni, a atmosfera dostigla vrhunac! (VIDEO)
Tanja Savić na punoletstvu sina Viki Miljković
StarsESTRADA NAPRAVILA DELIRIJUM NA SLAVLJU SINA VIKI I TAŠKETA! Đani digao sve na noge, a ovo je bio najdirljiviji trenutak na proslavi
2025-10-06 23_02_06-WhatsApp.png
StarsKUMA ZAPEVALA U ČAST SLAVLJENIKA! Ceca Ražnatović dodatno podigla sjajnu atmosferu na proslavi punoletstva sina Viki i Tašketa (VIDEO)
Viki Miljković