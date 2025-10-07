Slušaj vest

Poznati pevač Rade Lacković 30 godina je u srećnom braku, a sa svojom suprugom Mirom ima dvoje dece, ćerku i sina. Rade je svojevremeno otkrio da je deci prepisao po hotel u Nemačkoj, te ih na taj način materijalno obezbedio.

- Sin je završio fakultet i zaposlio se, a ja sam mu rekao da idemo u Srbiju da mu napravim karijeru, on se radovao svemu tome, ali došla je korona i u međuvremenu se oženio, sada ima dva sina. Dali smo su hotel u Auzburgu i srećan je, on zna prirodu mog posla i koliko je to teško i koliko sam malo vremena sa njima proveo.

1/4 Vidi galeriju RADE LACKOVIĆ IMA HOTEL U NEMAČKOJ! Posao je godinama vodila njegova žena, sad je biznis prepustio deci! Ovo niko nije znao! Foto: Printscreen/Instagram

Pevač je istakao da su roditelji njegove supruge poznati ugostitelji u Frankfurtu, te da su zbog toga tu granu industrije nastavila njihova deca.

- To je od supruge strana koja se uvek bavila ugostiteljstvom. Sinu smo otvorili hotel u Auzburgu, a u ćerki u Ofenbahu. Ja sam se uvek fokusirao na svoju karijeru, dok sam tamo živeo aktivno pomagao sam sve što mogu, a što se tiče biznisa žena je u tom poslu, ona je uspehan ugostitelj i hotelijer - ispričao je Rade ranije.

Pojavili se kod Viki na gala proslavi

Inače, Rade se sinoć sa suprugom pojavio na gala proslavi punoletstva sina Viki Miljković, a društvo mu je pravila supruga Mira.

Foto: Privatna Arhiva