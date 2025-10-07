Slušaj vest

Folker Bane Bojanić, sin poznatog pevača Miloša Bojanića, pojavio se sinoć na veselju koleginice Viki Miljković, koja je sa suprugom organizovala gala proslavu povodom 18. rođendana sina Andreja. Bane je bio u odelu i nosio je poklon, a bio je odlično raspoložen tokom večeri.

On je nedavno otkrio mračnu stranu života "preko bare".

Bane je istakao da je napravio grešku kada je uložio pare u biznis, a onda je sve propalo.

- Ja sam prve dve godine u Americi pevao. Normalno da sam radio i nastupe, po klubovima, crkvama u svakom gradu u Americi. Onda sam napravio grešku kada sam prihvatio da radim svadbe. To je katastrofa. Pogotovo kad su krenule društvene mreže. Ne pocenjujem nikoga, ali alkohol nekoga baci na veselje, a nekoga na agresiju. Te tamo koje bace na agresiju, zabranio bih im zakonom alkohol - ispričao je Bane tada.

Bane Bojanić stigao na proslavu punoletstva sina Viki Miljković Foto: Damir Dervišagić

"Morao sam da se zadužim"

Pokrenuo je bio svoj biznis sa kamionima, a potom i otkrio da je zbog toga 2009. godine i bankrotirao.

- Imao sam oko pedesetak kamiona, onda sam ih prodao. Morao sam da se zadužim i da dignem kredite. Sračunajte 200.000 puta 50 kamiona. Imao sam ogromne rate za kamione i prikolice, da ne pričam o osiguranju i platama. Ja sam 2009. imao prvo imao 7,8 kamiona pa sam bankrotirao. Ja sam na teži način morao sve to da naučim. Kako dolaze pare, to je bilo sve široko. Jedan drug me je uveo u posao. Kada sam video kako on živi, odlučio sam da se bavim time, ali on je meni objasnio samo lepe strane posla. Kada sam bankrotirao, video sam i druge strane tog posla - ispričao je folker ranije za Kurir.