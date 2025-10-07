Slušaj vest

Supruga poznatog pevača Dada Polumente, atraktivna i uvek doterana Ivona Polumenta, privukla je veliku pažnju zbog svojih kulinarskih veština. Ivona je pokazala da iza zanosnog izgleda i života na visokoj nozi, stoji žena koja zna da zasuče rukave i ugodi svojoj porodici.

Na Instagramu je podelila sliku na kojoj se vidi kako je spremila domaću proju, a onda podelila i recept. Proja koju je pripremila deluje jednostavno i primamljivo, a cena ovog recepta košta manje od 500 dinara za pleh.  

- Nekad pravim u kalupima za proju, nekad ovako - napisala je Ivona. 

Ivona Polumenta
Ivona Polumenta napravila proju Foto: Pritnscreen/Instagram

Ne propustiteStarsIZVUKLA PEVAČA IZ BOEMSKOG ŽIVOTA I ŠUTNULA POSLE 5 MESECI! Zabranila mu da spominje njeno ime, pa ga javno popljuvala: Isplivao prljav veš
sequence-01.02-13-08-08.still002.jpg
Stars"KOD SEBE JE IMAO 1.000 DINARA KAD SMO SE UPOZNALI" Ivona Polumenta progovorila o braku sa Dadom: To što je pevač ne znači da ima para...
Ivona Polumenta i Dado Polumenta
StarsPOZNATI PEVAČ IMA BRUTALNO ZGODNU ŽENU! Vatrena plavuša pokazala telo u bikiniju, 11 godina je mlađa od njega i sve puca na njoj (FOTO)
Ivona Polumenta i Dado Polumenta
StarsJEDNA OD NAJATRAKTIVNIJIH PLAVUŠA OTKRILA ŠTA JE RADILA NA SEBI: Supruga Dada Polumente konačno progovorila

Ništa ne guramo pod tepih

Podsetimo, pevač Dado Polumenta (42) uživa u braku sa 11 godina mlađom Ivonom sa kojom ima dvoje dece. Ivonu i Dadu pitali smo nedavno da li postoji recept za uspešan brak, na šta je Ivona odgovorila.

- Ljubav je na prvom mestu, bez toga ne može, ali nije dovoljna. Potreban je veliki kompromis, razumevanje, svakodnevno razgovaranje. Najprostije i najjednostavnije stvari. Ljudi previše komplikuju - rekla je ona.

- Ništa ne gurati pod tepih nego biti iskren i kada je najgore podeliti to sa partnerom. I proći kroz neke teške trenutke, i onda bude sve lakše. I bol i ljubav se deli na pola - poručio je pevač.