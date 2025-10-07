Ivona Polumenta i Dado Polumenta zagrljeni jedno pored drugog nasmejani

Supruga poznatog pevača Dada Polumente, atraktivna i uvek doterana Ivona Polumenta, privukla je veliku pažnju zbog svojih kulinarskih veština. Ivona je pokazala da iza zanosnog izgleda i života na visokoj nozi, stoji žena koja zna da zasuče rukave i ugodi svojoj porodici.

Na Instagramu je podelila sliku na kojoj se vidi kako je spremila domaću proju, a onda podelila i recept. Proja koju je pripremila deluje jednostavno i primamljivo, a cena ovog recepta košta manje od 500 dinara za pleh.

- Nekad pravim u kalupima za proju, nekad ovako - napisala je Ivona.

Ivona Polumenta napravila proju Foto: Pritnscreen/Instagram

Ništa ne guramo pod tepih

Podsetimo, pevač Dado Polumenta (42) uživa u braku sa 11 godina mlađom Ivonom sa kojom ima dvoje dece. Ivonu i Dadu pitali smo nedavno da li postoji recept za uspešan brak, na šta je Ivona odgovorila.

- Ljubav je na prvom mestu, bez toga ne može, ali nije dovoljna. Potreban je veliki kompromis, razumevanje, svakodnevno razgovaranje. Najprostije i najjednostavnije stvari. Ljudi previše komplikuju - rekla je ona.