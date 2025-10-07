Slušaj vest

Pevač Boban Rajović bio je među zvanicama na raskošnoj proslavi 18. rođendana Andreja Taškovića, sina pevačice Viki Miljković i muzičara Dragana Taškovića Tašketa.

Tom prilikom, Rajović se prisetio svojih muzičkih početaka i otkrio kako mu je upravo Taške pomogao da započne karijeru.

– Vikin muž Taške je glavni "krivac" što sam ja snimio prvi album, on me je posavetovao nekad da snimam, kad smo bili u Danskoj, dok sam ja još živeo gore. Pa sam došao u Beograd, tad je sve počelo meni – ispričao je Boban.

Dodao je da tada nije imao dovoljno novca za ceo projekat, ali je bio rešen da uspe:

– Taške mi je tad rekao koja je cifra za album da se snimi, tad u tom trenutku nisam imao toliko para. Pozajmio sam onda pare i snimao – rekao je iskreno pevač.

Dotakao se i komentara Dare Bubamare, koja je navodno izjavila da njegove pesme nisu zahtevne za izvođenje.

– Rekla je da moje pesme nisu teške za pevanje? Bitno je ko kaže, a ne šta kaže. Ona puno puta nešto izjavi i ostane živa! Ona je moja prijateljica velika. To je za pesmu "Piroman"? A to može svako da peva. Samo svi nek nastave da pevaju moje pesme! – poručio je Rajović uz osmeh.

Na kraju, osvrnuo se i na svoj fizički izgled, odnosno to što je ćelav:

– Šta fali što sam ćelav, ja se ponosim svojom ćelom! Danas svako može da presadi kosu, ali ja ne! Dobro

Ne bi voleo pevačicu za snajku

Podsetimo, Andrija Rajović, sin folkera Bobana Rajovića, navodno je smuvao na pevačicu Zoranu Mićanović.

Pevač je u jednom intervjuu izjavio je da nikako ne bi voleo da njegov sin oženi pevačicu.

- Zaista smatram da su moja deca uspešna i ponosan sam na njih. Svi misle da je lako deci poznatih, posebno za mog sina, a on je morao duplo da se trudi u fudbalu kako bi uspeo - rekao je Rajović u jednoj emisiji.

- Probaću svim silama da ga savetujem da prepozna svoju pravu sreću. Prirodno je da će da se zaljubi u neku koja će da legne njegovom temperamentu, ali mislim da sam i ja dovoljno adekvatan da prepoznam koja je žena adekvatna za njega, a koja ne i uticaću koliko budem mogao, ali na kraju on je taj koji bira. Samo znam da mora da uključi glavu i da misli.