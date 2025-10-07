Slušaj vest

Snežana Pavlović, koju je javnost upoznala u emisiji "Nikad nije kasno" nikog nije ostavila ravnodušnim kada je pričala kako živi u trošnoj kući, sada i bez osnovnih uslova za život.

Video kako peva u blatu postao je viralan, a mnogi su je odmah zapazili kao "pevačicu sa glasom Zorice Brunclik". Snežana Pavlović iz Stare Pazove podelila je tešku životnu priču koja mnoge nije ostavila ravnodušnim.

Nova šansa

Kako je rekla, nju je othranila maćeha, muž i svekrva su je tukli, a ona je promenila veru. Osmehnula joj se nova šansa, pa se na Tiktoku pojavio video na kojem se vidi kako vežba sa pevačem iz "Metak benda". Oni su je angažovali da zajedno stvaraju nove stvari.

"Bravo Snežo, kraljice!", "Svaka čast momku koji joj je dao šansu", "Svaka čast", "Sve čestitke momku koji je promoviše", "Momku što je spasava prethodnog života svaka čast", "Ova žena može pokopati pola estrade", "Samo napred", neki su od komentara oduševljenih korisnika sa društvenih mreža.

Pevačica Snežana Pavlović promenila veru

Bivša takmičarka "Nikad nije kasno", Snežana Pavlović, koja živi na rubu egzistencije otkrila je da je sa 28 godina promenila veru, iz pravoslavlja je prešla u adventiste. - Svašta sam preživela, a jedva sam izvukla živu glavu od harmonikaša koji me je osam godina tukao. Kada sam pobegla od njega i vratila se kod oca - upoznala našeg divnog Isusa Hrista. Tada sam počela da živim sa Božijim narodom i tu sam prestala da pevam. Samo sam želela da proslavljam našeg Gospoda - rekla je Snežana Pavlović, pa otkrila u šta njena zajednica veruje.

- Kada sam imala 28 godina ja sam se doselila u Staru Pazovu i ceo svoj život sam ostavila iza sebe. Živela sam prvo u Molitvenom domu, i tu sam progledala - dosta mi je bilo mučenja. Dok su me svi drugi mučili, ugnjetavali i tukli, spoznala sam da postoji jedan Bog koji me voli, i to živi Bog. On je za mene bio sve, moja ljubav najveća na svetu i dan-danas je - rekla je ona kroz suze, pa dodala:

- I ovaj plac sam kupila ja od mojih vernih i sagradila ovu kućicu, ali sam sve zaradila sama. Samo struju i danas uzimam od Molitvenog doma, i hvala im za to. Bog mi se smilovao i dao mi sve ovo, da ne bih i dalje živela po tuđim kućama.

Na Grandovoj sceni 2019. godine je zablistala i očarala svojim glasom, ali po završetku takmičenja vratila se svom životu daleko od reflektora pozornice.

Ekipa Kurira posetila je Snežanu u njenoj trošnoj kući u Staroj Pazovi. Iako nema osnovne životne uslove, dočekala nas je nasmejana i otvorila dušu o svom životu.

Snežana živi u oronuloj kući bez kupatila, toaleta, struje i vode.

- Nakon osam godina pevanja zaradila sam ovo parče zemlje i kućicu i sad se borim za život. Kuća nema struju, ali mi je crkva dozvolila da se povežem. Nemam ni vodu. Imam dve česme napolju. Kupam se u kadi u dvorištu dok je leto. Zimi se ponekad kupam, jer je mnogo hladno, ne mogu, malo se polijem na terasi i bežim unutra. Nemam toalet, i to obavljam napolju. Nemam kuhinju i trpezariju, sve je to u sobi u kojoj spavam. Jedem na krevetu, a hranu čuvam u zamrzivaču, frižider nemam, ne radi. Nije okrečeno, nema ko to da uradi, a ni da pokosi travu. Zvala sam ljude, skupljala novac za to i nudila, ali niko neće da dođe.