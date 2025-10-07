Slušaj vest

Skoro cela estrada je bila na slavlju koje je Viki Miljković sa suprugom organizovala sinu za 18. rođendan, a žurka je trajala do zore. Glamurozna dekoracija je bila u beloj i zlatnoj boji, baš kao i torta na četiri sprata.

Kada je stigla slavljenička torta sa vatrometom, Viki Miljković je sa sinom počela da skače i igra, a Andrej je pred gostima oduvao svećice.

Viki Miljković torta za njenog sina Izvor: Kurir

Na proslavi punoletstva prvi put u javnosti pojavila se i Tašketova ćerka iz prvog braka - Jelena, i svojim izgledom je zasenila sve prisutne.

- Sad smo svi kompletno, porodično izašli. Sa nama je i Tašketova ćerka, Jelena, kao i Andrejeva sestra - rekla je Viki.

Mislio se na svaki detalj

Sala hotela pretvorena je u bajkoviti prostor u kojem dominira zlatna boja od stolnjaka, stolica pa sve do escajga, sa aranžmanima od prirodnog cveća u veselim bojama i elegantnim svećnjacima na stolovima.

Ponosni roditelji su se pobrinuli da svaki kutak izgleda besprekorno, a ispred sale postavljen je backdrop sa balonima ispred kojeg će slavljenik pozirati sa gostima.

Viki i Taške su želeli da svom nasledniku prirede proslavu za pamćenje.Sve je osmišljeno do najsitnijeg detalja sa stilom, ukusom i puno emocija.