Slavlje je upriličeno u Pećincima, u pažljivo dekorisanom prostoru, a posebnu pažnju gostiju privukla je raskošna torta na čak četiri sprata. Elegantno izrađena u nežnim belo-roze tonovima, torta je bila ukrašena ružama i imenom slavljenice, dok se na samom vrhu nalazila figurica srne – simbolično, po kojoj devojčica i nosi ime.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak vnost nije mogla da vidi. Kada je došlo vreme za tortu, Darko je stao za stolom sa Katarinom i Brankom, a onda mu je majka naručila pesmu zbog koje se rasplakao.

Stihovi numere "Majko moja" od Zlate Petrović duboko su ga dirnuli, a kada je krenuo deo: "Bogu ću se moliti da što duže živiš ti", Darko je počeo da plače pred svima ne krijući emocije.

Darko Lazić zaplakao na rođendanu ćerke Srne Izvor: Instagram

Otkrio detalje o nesreći

Darko je pred slavlje morao da se dotakne i saobraćajne nesreće koju je izazvao pre dve nedelje, kada je udario u autobus. Sa njim u kolima tada je bila i njegova supruga Katarina. Oboje su zadobili lakše telesne povrede.

- Uzbuđen sam, jako brzo je prošlo godinu dana, čekam da prođe slavlje. Ja sam odično, nikad bolje. Ne bih puno da pričam o nesreći, dok se cela procedura ne završi. Ja sam bio u policiji, dao izjavu - rekao je Darko.

1/8 Vidi galeriju Darko Lazić sa sinom na proslavi krštenja ćerke Foto: Boba Nikolić

Darko tvrdi da udesu nije prethodila njegova svađa sa suprugom Katarinom.

- Kaća i ja se nismo svađali. Istina je da sam ja nešto bio se razbesneo, al ne na Kaću. Ne postoji sila na ovom svetu koja može da pokida moj brak sa njom. Mi rešavamo stvari kod kuće.

- Ja nemam zabranu upravljanja vozilom, još uvek. Ako dođe do toga, naravno da neću voziti, ja mogu slobodno da vozim, ali tu je i Kaća. Imam i vozača. Neću piti večeras. Najemotivniji sam kad ne popijem. Piću vodu

Darko i Kaća odrešili kesu

Darko Lazić proslavlja prvi rođendan ćerki Srni koju je dobio u drugom braku sa Katarinom Lazić. Proslava ovog posebnog dana okupila je najbliže članove porodice i prijatelje, a sve je odisalo ljubavlju, toplinom i pažljivo osmišljenim detaljima.

1/9 Vidi galeriju Katarina i Darko Lazić na krštenju ćerke Srne Foto: Boba Nikolić