U najnovijoj epizodi emisije „Pitam za druga“, voditelji Stefan Milošević Panda i Stefan Kandić Kendi ugostili su Milicu Dugalić i Slobodana Josipovića, koji su izneli svoje mišljenje o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

Milica Dugalić

- Kako gledate na raspravu Milene Kačavende i Zorice Marković? - upitao je Panda.

- Milena vređa Zoricu kada je u pitanju izgled. Ona govori da joj je kosa odvratna, a ne priča o tome da ono što je Zorica snimila, ostaje za sva vremena. To su pesme koje su poznate i dan danas. Ne postoje granice kada su njih dve u pitanju. Zorica je prizemnija od Milena, žena je iz naroda, dok Kačavenda izigrava nešto što nije. Cela je plastična, ne daj Bože da joj pukne nešto, cela će da iscuri. Nikada nisam čula da neko ko je istinski veliki, priča o sebi kao da je veći od svih i vređa na način na koji Milena priča. Palaca jezikom kao zmija, ima ulični jezik. Ona nije ranjiva i nežna, onakva kao Herlules, užas. Ona je jedna prava konjska glava - rekla je Milica.

- Milena Kačavenda nema ništa iza sebe, to je činjenica. Komentariše Zoricu, koja jeste zvezda. Smatram da je Zorica ispravna kada je komentariše na onakav način - kazao je Sloba.

Jelena Ilić me razočarala ali i očarala

Podsetimo, Milica Dugalić je bila učesnica rijalitija Elita 8 pa se osvrnula na svoje učešće , nakon čega je nastavila da analizira trenutne ukućane Bele kuće. Progovorila je o tome kakvi su pojedini takmičari, o tome ko je razočarao i na koji način.

- Videla sam jednu lepu i zgodnu ženu, koja ima tužne oči i tužan osmeh. Videla sam da ima neki problem. Uvek je na ivici pucanja, ali ne može da se otvori. To je njen suprug koji živi za rijaliti program. Empatija kod njega ne postoji. On je društven čovek. Nije od onih koji se zatvaraju. Ume ozbiljno da provocira. Jelena mi je rekla: "On je isterao mog dečka iz rijalitija", pitala sam je "Ko je udario koga", a onda mi je odgovorila: "Uroš njega". Njegov ostanak u rijalitiju je broj jedan

Milica Dugalić i Zoran Pejić Peja