Pevač Darko Lazić, obeležava prvi rođendan svoje ćerke Srne, koju je dobio sa izabranicom Katarinom. Proslava je upriličena u jednom prestižnom beogradskom restoranu, gde će okupiti najbliže prijatelje i saradnike.

Među zvanicama se našla i Darkova koleginica i kuma Andrean Čekić, koja je na proslavu malo kasnila.

- Moji kumovi spremaju dugo Srnin prvi rođendan, verujem da su spremni. Znam da je tu Ana Sević, mi cirkulišemo tako na veseljima, najčešće Darkovim... Snima emisiju, pa kasni? Jes - ispričala je pevačica, a onda se osvrnula na saobraćajnu nezgodu koju su Darko i Kaća doživeli nedavno.

- Potresla sam se bila jako. Ljudi vole da komentarišu, posebno Darka, njegov život je svima interesantan. Ono što ja kažem Darku nek ostane između nas, drago mi je da je živ i zdrav, videli ste svi povredu na glavi, to je sve što se desilo.

U slučaju da pevač završi iza rešetaka, ona je rekla da bi mu pevala na ispraćaju u zatvor.