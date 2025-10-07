Uroš Božić godinama vodi emisiju posvećenu luksuznim romskim slavljima, na kojima nastupaju najveće muzičke zvezde sa domaće scene. Iako ima odličan odnos sa većinom pevača, zbog Svetlane Cece Ražnatović našao se u ozbiljnom problemu..

Foto: Printscreen

Naime, pevačicu je bilo sramota što nastupa na romskom veselju, pa sem što je odbila da se slika sa slavljenikom koji je proslavljao punoletstvo, imala je zahtev da voditelja i kamermane, domaćini, zaključaju u sobu.

- Ozbiljne probleme sam imao radeći romske svadbe, tolike probleme sam imao da sam u jednom momentu mislio da odustanem. Najveći problem ikada su mi napravile tvoje kolege - počeo je priču voditelj u Zmajcast podkastu, koji vodi pevač Pavle Dejanović, i dodao:

- Pevači su mi napravili najveći problem ikada. Radili smo veselje u Berlinu i bilo je jako veselje, mnogo zvezda na jednom mestu. Domaćini su mene zvali, platili hotel, standardno sve. Ja sam došao tamo, ispoštovali su me, ručali smo, sutradan je veselje, oni oduševljeni sa mnom, ma sve je top. Sutradan doživljavamo to da mene i snimatelje zaključavaju u sobu. Kažu nam da moramo da se sklonimo, da odemo gore u sobu i da ne izlazimo iz sobe zato što pevači ne žele da se snimaju, koji su tu i koji su uzeli pare za to. Pevačica, jedna od najvećih zvezda na ovim prostorima, nije dozvolila ni da se slavljenik slika sa njom, da se ne bi znalo da je radila romsko veselje - ispričao je Božić sada, a svojevremeno je otkrio da se radi o Svetlani Ceci Ražnatović.

1/7 Vidi galeriju Uroš Božić ispričao šta mu se sve događalo na veseljima. Foto: Pritnscreen/tiktok, Tik Tok Printscreen, bozic.uros

Na početku nije bilo lako

Emisija "Svadba od milion evra" postala je kultna kako za gledaoce, koji se šokiraju glamurom i novcem određenih domaćina, tako i učesnika koji se gotovo takmiče u tome čije će veselje biti skuplje

Sada se imućne romske porodice nadmeću i same prijavljuju za njegovu emisiju, ali ne krije da je na početku bilo veoma teško:

- Na početku to nije bilo lako, zato što je teško ući među Rome ako nisi Rom, što ja nisam. Oni imaju svoj krug kog se drže. Morali su da me upoznaju, u početku su mislili da nemam dobre namere, ali u međuvremenu su me upoznali, pustili u taj svoj krug i stvarno zavoleli. Sada me gledaju kao svog, kažu mi da sam njihov kralj. Sada me i sami zovu. Zbog ove emisije su i počeli da se takmiče ko će imati najbolje i najjače veselje, o kome će se najviše pričati i ko će biti najviralniji na društvenim mrežama. Zbog toga spremaju i pokazuju satove, pare, zlato, sve, samo da bi se što bolje pokazali. Gde god da odem, Romi mi otvaraju vrata i pokazuju kuće - rekao je on i dodao da se u nekim momentima ipak plašio za svoju bezbednost.