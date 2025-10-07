ANA SEVIĆ SE NIJE SE ODVAJALA OD ŽENE DARKA LAZIĆA: Grli i peva sa Kaćom, a svima promakao ovaj detalj sa proslave rođendana male Srne (VIDEO)
Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić napravili su veliku proslavu za prvi rođendan ćerki Srni.
Slavlje je upriličeno u Pećincima, u pažljivo dekorisanom prostoru, a posebnu pažnju gostiju privukla je raskošna torta na čak četiri sprata. Elegantno izrađena u nežnim belo-roze tonovima, torta je bila ukrašena ružama i imenom slavljenice, dok se na samom vrhu nalazila figurica srne – simbolično, po kojoj devojčica i nosi ime.
Proslavi je prisustvalo mnogo Darkovih kolega, kuma Andreana Čekić, Ljuba Aličić i mnogi drugi, a tu je bila i njegova bivša žena Ana Sević, koja od njihovog pomirenja ne propušta nijedno njegovo slavlje.
Sevića se, sem što je odabrala toaletu koja je odgovarala boji odela Darka Lazića, potrudila da bude jedna od najveselijih na rođendanu. Koliko je u dobrim odnosima i sa Darkovom sadašnjom suprugom Katarinom, pokazuje i snimak sa društvenih mreža.
Darko i Kaća odrešili kesu
Darko Lazić proslavlja prvi rođendan ćerki Srni koju je dobio u drugom braku sa Katarinom Lazić. Proslava ovog posebnog dana okupila je najbliže članove porodice i prijatelje, a sve je odisalo ljubavlju, toplinom i pažljivo osmišljenim detaljima.
Zanimljivo je da su roditelji odlučili da se umesto uobičajenih roze tonova koji se često vezuju za devojčice, odaberu prirodne, zelene nijanse, koje prostoru daju dozu svežine, smirenosti i elegancije.