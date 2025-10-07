Marko Janjušević Janjuš i Milena Kačavenda su se poslednjih dana zbližili, a ukućani navijaju da njih dvoje ozvaniče vezu.

Međutim, prema rečima Marije Kulić, Janjuš i Kačavenda su već otišli korak dalje i bili intimni u ''Eliti 9''.

Screenshot 2024-09-24 223900.jpg
Foto: Printscreen

- Kačavenda je rekla da će ove sezone da izađe sa momkom iz rijalitija. Vidim uhvatila se Janjuša, a Janjuš nije momak. Je l' je nije sramota od sinova da se j*bava, da se po krevetu valja sa Janjušem. Kažu ljudi da je preksinoć bio s*ks, da su to sakrili, ali da su se čuli uzdisaji - kaže Marija Kulić za Informer i dodaje:

- Ovi što prate rijaliti 24/7 meni pišu, kažu da ih dugo nije bilo, da su bili u nekom šteku. I to postoji mogućnost da se dogovorila ako želi da ima s*ks da se to sakrije. I ona će nekome nešto da kaže, ne vidi svoju sramotu - zaključila je.

Podsetimo, nakon što je Marija Kulić saznala da je Asmin nudio Miljani novac kako bi ga branila u rijalitiju, Marija se osvrnula na dugogodišnji sukob sa Milenom Kačavendom.

- Kačavenda me je vređala prošle sezone tako što je Miljani pevala pesmu ''Recidiv'' aludirajući na to da će meni da se vrati karcinom, zato Miljana nju mrzi iz dna duše i svašta joj kaže - Rekla je Marija, pa dodaje:

- Ta Kačavenda je odvratna žena, liči na muškarca, a po svaku cenu hoće da zavede mlade momke. Baba riba, pa gde baba može da bude riba. Ljubomorna je na sve mlade devojke koje uđu u rijaliti, žena nije normalna. Za nju se zna da je pod jakim psihijatrijskim lekovima, jeste lečena i neizlečena alkoholičarka jer pije i dan danas. Sad se na žurci napila kao stoka, a u emisiji ''Narod pita'' se upišala kad je bila sa Gastozom - kaže ona i dodaje da kumu niko ne ferma ni dva posto.

Marija Kulić Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Printscreen, Pritnscreen

- Prošle godine se raščepi da joj oni momci koji sinovi mogu da joj budu gledaju međunožje, oblači minjake, istresa one sise, a niko je ne j*bava ni za suvu šljivu. Nisu momci blesavi da budu sa babom koja ima stomak ko trudni miš, zadnjicu kao daska za peglanje, a usta kao kravlja p*čka. Glas joj je kao muškarac iz bureta kad govori, liči mi na nekog tranvestita. Je l' je nije sramota od sinova da se j*bava sa Janjušem u krevetu. I ona će nekome nešto da priča, ne vidi svoju sramotu - zaključila je Marija Kulić

