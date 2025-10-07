Pevač Vlado Kalember (72) je godinama bio u braku sa 30 godina mlađom violončelistkinjom Anom Rucner sa kojom je dobio sina.

Naime, Vlado Kalember je od 2006. do 2014. bio u braku sa violončelisticom Anom Rucner, a i danas su, iako razvedeni, u odličnim odnosima.

On je jednom prilikom govorio o sinu.

- Često ide sa mnom na nastupe i obavlja posao tehničara. Brine se za puno toga. Ide sa mnom, obavi posao i za to bude plaćen. On odmalena zna da se novac zarađuje. Da, neverojatno je koliko mi je fizički sličan. Od najranijeg detinjstva voli elektroniku, stalno nešto radi, popravlja, menja, kupuje. Svi smo jako srećni s njim - komentirao je Vlado.

Foto: Printscreen/Instagram

- Jedva sam čekao da poraste, da zajedno idemo na kafu. Vodimo muške razgovore. Imamo iste prijatelje i još puno toga, rekao je, a potom se osvrnuo i na svoj dobar odnos s bivšom suprugom Anom Rucner, o kojem se često piše.

- I Ani i meni je čudno i pomalo žao što nismo pravilo nego retkost. Pa kako neću sa ženom s kojom sam proveo puno lepog vremena (i danas ga imamo, na prijateljskoj osnovi) i koja nam je rodila dete!? Mi smo na toj osnovi vezani dok nas smrt ne rastavi - zaključio je za Tportal.

Podsetimo, Vlado Kalember bio je neženja sve do 53. godine kada je njegovo srce osvojila 30 godina mlađa violončelistkinja Ana Rucner.

Foto: Printscreen/Youtube

Pre deceniju Vlado Kalember se razveo od Ane Rucner, međutim njih dvoje su ostali u prijateljskim odnosima.

- U potpuno mirnom i krajnje prijateljskom razgovoru doneli smo zajedničku odluku da posle gotovo deset godina zajedničkog života krenemo dalje svako svojim putem. Preko zajedničkog advokata podneli smo zahtev za razvod braka. Iako se razvodimo, među nama nije prestala ljubav. Volimo se i poštovaćemo se i dalje, samo na malo drugačiji način i na različitim adresama - rekla je tada Ana.

Vlado Kalember je u jednom intervjuu za Jutarnji.hr otkrio ko je zapravo njegova najveća ljubav.

- Dana 24. 8. 2006. godine prisustvovao sam rođenju svog sina i tada me, kada se on pojavio, obuzeo potpuno nepoznat i neverovatan osećaj sreće, rekao je Vlado.

Kurir/Telegraf.rs