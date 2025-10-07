Antonija Čerkez, nekadašnja finalistkinja takmičenja "Zvezde Granda", postala je majka. Pevačica se porodila i na svet donela sina.

Ona se oglasila na Instagramu gde je objavila fotografiju bebe i otkrila koje ime je dala svom nasledniku. Naime, pevačica se opredelila za ime Adrian.

- Celi svet stane u trenu i sve za jedan tren dobije smisao. Adrian. Voljen si do beskraja - napisala je Antonia.

Ime Adrian nastalo po istoimenom rimskom caru – imperatoru (Publius Aelius Hadrianus) čija je porodica bila poreklom iz “Hadrije” (Adrije), mesta na obali Jadranskog mora po kome je ono nazvano “Mare Adriaticum”. Kalendarsko je ime. Od ovog imena izvedena su imena Adriana i Adrijana.

Antonija, kojoj je mentor bio Dragan Stojković Bosanac, udala se tokom leta za svog izabranika, sa kojim je nekoliko godina, a kojeg nije eksponirala u javnosti.

Foto: Printscreen

Slavlje je bilo veliko, a snimci su isplivali na društvenim mrežama iako pevačica i dalje ništa nije objavljivala.

Antonija je blistala u dugoj venčanici kao iz bajke, a kasnije se presvukla u kratku belu haljinu.