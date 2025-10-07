VIKI I TAŠKE OVOG PEVAČA NE ODVAJAJU OD SINA ANDREJA: On je pekinuo slavlje i obratio se slavljeniku
Viki Miljković, pevačica i članica žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", i njen muž Dragan Tašković Taške proslavili su punoletstvo sina Andreja.
Na gala slavlju Viki i Taške su okupili veliki broj svojih kolega, koji su se latili mikrofona.
Međurim, pevač i pobednik Zvezda Granda Nermin Handžić kojeg pevačica i njen suprug ne odvajaju od sina Andreja, uzeo je mikrofon i obratio se emotivnim rečima Andreju.
- Samo da kažem nekoliko reči. Imaš nas uz sebe, kad god ti zatrebamo. Sve nas, znaš koje. Volimo te svi i roditelje kakve imaš treba da budeš najsrećniji na svetu. Da si mi živ i zdrav, brate - rekao je Nermin Andreju i poljubio ga, a zatim je uzeo mikrofon i u duetu sa Viki zapevao veliki hit "Jorgovani".
Andrej imao samo jednu želju za 18. rođendan
Slavljenik nije krio uzbuđenje i imao je samo jednu želju.
- Ja sam samo želeo da napravimo dobru žurku, da se lepo provedemo i da budu tu moji dragio ljudim, sve ostalo smo se privatno dogovorili, voleo bih da mama peva "Mahinalno", eto to - rekao je on, a na pitanje uz koju će pesmu kume Cece Ražnatović razbiti čašu, odgovorio je:
- Ja ne lomim čaše, ja samo rekete lomim. Bavim se tenisom, tako da nikada ne držim čašu, ali volim da slušam sve njene pesme, kao i druge žanrove i stanu muziku.