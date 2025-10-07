Bosanskohercegovački pevač Halid Bešlić preminuo je posle teške bolesti u Sarajevu. U karijeri dugoj više od 30 godina prodao je milione nosača zvuka i održao bezbroj koncerata na kojima je hiljade obožavaoca s njim uglas pevalo njegove pesme.

Mnogi od tih koncerata imali su humanitarni karakter, što svakako predstavlja jedan od vrhunaca njegove izuzetne karijere.

Bešlić je u pesmi "Je l' ti žao što se rastajemo?" otpevao je tragediju Envera Šiljka i Fride Laufer koji su ubijeni na početku Drugog svetskog rata.

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić Foto: Marina Lopičić, Dragana Udovičić, Aleksandar Jovanović Cile

Ubijeni u logoru

Kada je čuo tragičnu priču o ljubavi Envera Šiljka i Jevrejke Fride Laufer, mladih komunista iz Tuzle koji su ubijeni 1941, Halid Bešlić odlučio je snimiti pesmu o njima koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. Pesma i spot su zasnovani na istinitim događajima koje je u romanu "Slana zemlja" opisao Jasmin Imamović.

Ljubav Envera i Fride tragično se završila, ona je odvedena u koncentracioni logor gde je ubijena zajedno s njihovim u logoru rođenim detetom. Šiljak, dok je vođen na streljanje, svojoj voljenoj Fridi pevao je "Je l' ti žao što se rastajemo?".

Ko je bio Halid Bešlić

Halid Bešlić bio je jedan od najznačajnijih pevača narodne muzike na prostoru bivše Jugoslavije.

Rođen 1953. godine u selu Vrapci kod Knežine, karijeru je započeo u Sarajevu sedamdesetih godina, a već tokom osamdesetih postao je regionalna muzička zvezda. Njegov emotivni glas, prepoznatljive balade i duboka povezanost sa publikom obeležili su generacije, dok su pesme poput „Miljacka“ i „Romanija“ ostale deo kolektivnog pamćenja.