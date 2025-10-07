Slušaj vest

Bosanskohercegovački pevačHalid Bešlić preminuo je u 72. godini posle teške bolesti u Sarajevu.

Jedan od najpopularnijih i najvoljenijih pevača u regionu u martu 2009. godine doživeo je saobraćajnu nesreću u kojoj je teško povređen. Tokom sletanja s puta pretrpeo je ozbiljne povrede lica i desnog oka, koje su doktori u Bosni i Hercegovini, Turskoj i Belgiji pokušavali spasiti, ali nažalost, bez uspeha. Nakon oporavka, krajem iste godine, održao je dva velika koncerta u Zagrebu.

Slavio život

- Svaki dan prolazim pored mesta gde sam doživio nesreću. Stalno pomislim je li se tada nešto moglo promeniti. Imam posledice što ne vidim na oko, ali ostalo sam sanirao. Vreme brzo prolazi, stižu me godine, refleksi zatuplju - rekao je jednom prilikom.

- Treba slaviti život jer se gasi začas. Prošlo je deset godina otkad sam sleteo sa puta i izgubio oko. Nikad ne znamo šta nas čeka sutra. Ja sam srećan i zadovoljan čovek iako nisam više ni mlad, a ni zdrav. Plaćamo danak onome što smo radili i kako smo živeli. Što se mene tiče, ja sam voleo život, i to mnogo. Ko zna koliko sam noći proveo u kafani, a nisam mario šta i koliko jedem i pijem - ispričao je jednom prilikom Halid.

- I dalje ludo volim život i kafanu, ali se nema snage za osvitanje. Nema se snage za boemski život - priznao je tad pevač.

Prodao milione nosača zvuka

U karijeri dugoj više decenija prodao je milione nosača zvuka i održao bezbroj koncerata na kojima je hiljade obožavaoca s njim uglas pevalo njegove pesme. Mnogi od tih koncerata imali su humanitarni karakter, što svakako predstavlja jedan od vrhunaca njegove izuzetne karijere.