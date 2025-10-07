Bosanskohercegovački pevač Halid Bešlić preminuo je posle teške bolesti u Sarajevu u 72. godini . Halid je rođen je 20. novembra 1953. godine u selu Knežina kod Sokoca, a živeo je u Sarajevu, gradu u kojem je i preminuo na Univerzitetskoj klinici, gde je proveo svoj eposlednje dane.

Dragan Stojković Bosanac ostao je u šoku nakon što smo mu saopštili da je njegov veliki prijatelj Halid izgubio bitku sa bolešću.



- Hvala vam što ste mi javili, veliki gubitak za našu muziku. Velika tuga - poručio nam je na ivici suza Bosanac.



I Zoran Dašić Daša, frontmen Legendi, s nevericom je primio vest o smrti pevača.



- Razbio ste me ovom vešću. Poslao sam mu poruku pre nekoliko dana: "Majstore, drži se". Nije mi odgovorio. Čitao sam da mu je bolje, da se šali. Bio je duša od čoveka. Njega ne može čovek da ga ne voli. Družili smo se u Sarajevu, ne znam šta da kažem - rekao je Daša.