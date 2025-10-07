Halid Bešlić poslednjih godina je živeo sa narušenim zdravstvenim stanjem.

Muzička legenda je imao dugogodišnje zdravstvene probleme, uključujući dijabetes, probleme sa jetrom i bubrezima koji su zahtevali aparate za podršku, kao i posledice teške saobraćajne nesreće iz 2009. godine u kojoj je izgubio oko i povredio pluća.

Menadžer se nadao ozdravljenju

Njegov menadžer Damir Ramljak nedavno je ispričao o terapiji na kojoj je bio pevač:

- Dijagnoza je jetra. Da li je to otišlo i dalje, o tome ne bih sudio. Lekari najviše gledaju to na jetri – da jetra funkcioniše i da se taj deo smiri.

Halid Bešlić prošao je sito i rešeto, ali nikada nije razmišljao da se preda. U jezivoj nesreći pevač je izgubio oko, ugrađena su mu dva stenta, a na onkologiji se borio za ozdravljenje.

Njegovo zdravstveno stanje već neko vreme je bilo neizvesno, a lekari su se borili da stabilizuju funkciju njegovih organa. Nažalost, posle borbe, pevač je preminuo.

- Neka ti je laka zemlja, veliki prijatelju… Otišao si tiho, ali si ostavio beskrajno puno emocija, sećanja i pesama koje će zauvijek živjeti u nama. Tvoja dobrota, tvoj osmeh i tvoj glas utkani su u duše svih nas koji smo te poznavali i voleli.

Beskrajno sam srećan što sam imao čast da ti prije deset godina spasim život — i što sam te nedavno mogao posetiti u bolnici, provesti s tobom nekoliko sati u smehu, razgovoru i sećanjima. Sudbina je htela da svoj poslednji koncert održiš upravo u Banjaluci, i da zapevaš refren jedine pjesme koju sam napisao - „Ljubav pored Vrbasa“. Verujem da će neko u budućnosti otpjevati cijelu tu pesmu, kao simbol ljubavi prema gradu, ljudima i životu, baš onako kako si ti znao da preneseš emociju svakom riječju i notom. Počivaj u miru, Halide… Tvoja pesma i dobrota će živeti večno.