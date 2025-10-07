Bosanskohercegovački pevač Halid Bešlićpreminuo je posle teške bolesti u Sarajevu u 72. godini. Iako je vodio miran život sa svojom suprugom koji je neizmerno voleo i često spominjao kroz intervjue, Halid Bešlić je u mladosti znao i da se potuče sa kolegama zbog koleginica.

Pričalo se da je bio zaljubljen u Suzanu Mančić, koja je tada bila loto devojka. Kako je jednom prilikom ispričao menadžer Vladimir Perović, Halid se potukao sa kolegom Miroslavom Ilićem baš zbog nje. Incident se dogodio početkom devedesetih u tadašnjem popularnom klubu „Duga“, koji je bio u vlasništvu menadžera Vladimira Perovića.

Informaciju koja se pojavila na Instagram profilu Legende devedesetih potvrdio je prvi suprug pevačice Lepe Lukić.

Dokazivanje pred damom

- Sećam se te večeri. Nije to bila krvava tuča, ali umetnici su voleli da se pokažu i dokažu pred lepom ženom. E, baš ta lepotica je bila Suzana Mančić. S njom me je upoznao Zlatko Pejaković, ona je tada pevala pesmu „Ogledalce“, bila je lepa devojčica, puna energije, harizmatična. Ne postoji muškarac koji se nije za njom okrenuo. Dolazila je kod mene u klub - ispričao je Perović.

U trenutku tuče Vlada nije bio prisutan, ali su mu detaljno preneli šta se desilo.

- Obojica su malo više popila, pa su se pogurkali. Tako su mi referisali. Miroslav je bio malo nadžak-baba kad popije, dok je Halid bio mirniji. Nije bilo krvi, psovki jeste. Polivali su se pićem i gurali. U to vreme je normalno bilo da se muškarci zakače zbog žene. Pa, Suzi je bila lepotica. Halid je bio zgodan, mlad, lep, Miroslav takođe. Mada, on je bio gadan kad popije, zato je i dobro što ne pije već 20 godina - kroz osmeh je rekao tad Perović.

Doživeli saobraćajku

Čuveni tekstopisac Nazif Gljiva, otkrio je da je Halid Bešlić tokom 80-ih godina bio ludo zaljubljen u Suzanu Mančić, koju je tadašnja javnost znala kao "loto devojku".

- Sviđa mi se Suzana - rekao je Halid poverljivo svom prijatelju Nazifu, koji je odlučio da ih spoji.

Njihov susret u Rijeci bio je pun strasti, Halid i Suzana su sedeli zagrljeni na rivi, uživajući u svojoj ljubavi. Taj trenutak inspirisao je Gljivu da napiše pesmu posvećenu njihovoj vezi, koja je nosila naziv "Gitara i čaša vina". Iako pesma nikada nije snimljena, stihovi poput "Tužna je pjesma moja, tužni su moji sni..." ostali su u sećanju mnogih.

Podsetimo, Suzana Mančić i Halid Bešlić gotovo su nastradali u saobraćajnoj nesreći krajem 1986. godine na putu Zaječar-Beograd. U automobilu, kojim je Suzana vozila, uz Halida i druge suputnike, došlo je do nesreće kada je Suzana izgubila kontrolu nad vozilom.