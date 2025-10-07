Halid Bešlić, koji je preminuo u 72. godini nakon kraće i teške borbe, bio je jedan od najpopularnijih pevača na prostoru bivše Jugoslavije. Iza sebe je ostavio veliki broj hitova, koncerata, neutešnu porodicu, suprugu Sejdu, sina Dina, unuke i mnogobrojnu publiku.

Mlađe generacije upoznale su ga početkom dvehiljaditih godina kada je objavio album „Prvi poljubac". Naslovna pesma je za vrlo kratko vreme postala veoma popularna, a zavoleli su je ljudi, ne samo na ovim prostorima, nego širom sveta. Četiri godine kasnije u prodaji se pojavio Halidov 17. album na kome su bile numere „Čardak", „Miljacka" i „Dvadesete". Iako su one donele jedan novi pop prizvuk njegovim pesmama, za vrlo kratko vreme postale su veliki hitovi. Sa Nedžadom Imamovićem, Harisom Džinovićem, Željkom Bebekom, Kemalom Montenom, Šabanom Burhanom i drugima snimio je 14 pesama koje su objavljene na CD-u „Halid Bešlić i prijatelji" iz 2010. godine.

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić je srce posvetio supruzi kojoj je otpevao zadnju pesmu u životu i karijeri Foto: Print Creen Youtube, Kurir / Marina Lopičić, Marina Lopičić

Halid Bešlić je jednom prilikom i ispričao kako je u stvari nastala njegova najemotivnija i najpoznatija balada "Prvi poljubac davno zaboravljen"....

- Grad na Vrbasu je uvek bio pun devojaka. Ja sam bio u đačkom domu na Grbavici kad je bio zemljotres u Banjaluci. Tad je celi jedan sprat devojaka došao iz Banjaluke i tu se desila i prva ljubav, prvi poljubac. To su bile domske igranke, tako da je to moja prva asocijacija na Banjalučanke i na Banjaluku. To je bilo 1969. godine. Hvala Bogu, to su lepe uspomene, ali idemo dalje… Banjaluka je lep grad pun pozitivnog naboja. Volim Banjaluku i taj banjalučki sleng. Znam puno ljudi u Banjaluci, privatno bar hiljadu.

Tada je otkro tajnu stiha “Prvi poljubac davno zaboravljen”.

- To je stvarno bilo tako. Ja sam bio u đačkom domu od 1966. do 1969. i desilo se tu. U našem domu su samo bili muškarci i te godine kad je bio zemljotres prvi put su došle devojke, pun jedan sprat. Dom je tada postao institucija. Osim što smo tu živeli, bilo je i igranki, plesova, itd.

Prvi poljubac Prolazi, sve prolazi

Nestaje, sve nestaje

Godina sa godinom

Odlaze, odlaze

Prvi poljubac davno zaboravljen

Prvi dernek ko zna gdje je

Zagrli me i tiho se privuci da mi suzu ne vide

Prvi poljubac davno zaboravljen

Prvi dernek ko zna gdje je

Zagrli me i tiho se privuci da mi suzu ne vide Poznati se opraštaju od Halida Bešlića

Halid Bešlić je bio jedan od omiljenih pevača među kolegama i uputili su poslednji pozdrav voljenom kolegi.

Dragan Stojković Bosanac ostao je u šoku nakon što smo mu saopštili da je njegov veliki prijatelj Halid izgubio bitku sa bolešću.

- Hvala vam što ste mi javili, veliki gubitak za našu muziku. Velika tuga - poručio nam je na ivici suza Bosanac.

I Zoran Dašić Daša, frontmen Legendi, s nevericom je primio vest o smrti pevača.

- Razbio ste me ovom vešću. Poslao sam mu poruku pre nekoliko dana: "Majstore, drži se". Nije mi odgovorio. Čitao sam da mu je bolje, da se šali. Bio je duša od čoveka. Njega ne može čovek da ga ne voli. Družili smo se u Sarajevu, ne znam šta da kažem - rekao je Daša.

Pevačica Viki Miljković takođe je ostala bez teksta.

- Bili smo veliki prijatelji. Jako mi je žao - na ivici sam Suza.

Sanja Maletić se od Halida oprostila na Instagramu uz potresne reči.