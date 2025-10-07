Halid Bešlić, koji je preminuo u Sarajevu u 52. godini, živeo je za porodicu i muziku. Upravo je poslednju pesmu koju je snimio, a koju je za njega uradio Miligram, posvetio supuzi Sejdi Bešlić, ženi s kojom je bio skoro 50 godina zajedno. Upravo se po njoj i zove pesme "Sejda".

Kompozitor Aleksandar Milić Mili nedavno je objasnio sve o saradnji sa čuvenom folk zvezdom.

Voleli su se beskrajno Sejda i Halid

- Imao sam životnu želju da uradim jednu pesmu sa Halidom Bešlićem. On je za mene, a i za ceo Balkan, ikona, jedan veliki umetnik i jedna ljudska gromada koja već više od pola veka inspiriše taj duh Bosne i Sarajeva u svom najlepšem svetlu - rekao je on, pa nastavio:

- Dugo smo mi pričali o tome, ali nikakko nisam imao pesmu koja bi se tako savršeno uklopila u njegovu fantastičnu karijeru. Kada se pre jedno godinu dana stvarno pojavila, poslao sam je za tekst Fahrudinu Pecikozi i kada me je nazvao i pročitao je, sećam se da mi se stomak stegao, jer je napravljena jedna realna ljubavna priča gde se muškarac nakon toliko decenija braka i ljubavi obraća svojoj ženi: "Još si mlada, još si lijepa kao nekad, Sejdo". Tada sam shvatio da ono što je rečeno je da je jedino što je stvarno i vredno večnosti ljubav. Halid i ja smo odlučili da ovu poruku i pesmu o ljubavi pustimo upravo sada.

Imao je inspiraciju

Teško zdravstveno stanje prekinulo sreću

Halid Bešlić poslednjih godina je živeo sa narušenim zdravstvenim stanjem.

Muzička legenda je imao dugogodišnje zdravstvene probleme, uključujući dijabetes, probleme sa jetrom i bubrezima koji su zahtevali aparate za podršku, kao i posledice teške saobraćajne nesreće iz 2009. godine u kojoj je izgubio oko i povredio pluća. Premunuo je danas u bolnici u Srajevu u 72.godini života.