"NE MOGU DA GOVORIM..." Nikolina Kovač slomljena smrću Halida Bešlića: Napustio nas je najdivniji čovek - ostalala je velika praznina u mojoj duši
Povodom smrti velikog čoveka i prijatelja, Nikolina Kovač se u suzama oglasila za Informer i otkrila da je Halid Bešlić ostavio neizbrisiv trag na njenoj duši.
Njegova smrt slomila je srce Nikolini Kovač koja ga je gledala kao rođenog oca.
- Napustio nas je najdivniji čovek, velika legenda. Ostalala je velika praznina u mojoj duši. Ne mogu više da govorim - rekla je Nikolina Kovač za Informer.
Halid Bešlić i Nikolina Kovač pre tri godine snimili su duetsku pesmu ''Još si moje sve'', a pevačica je tada istakla da je saradnja sa Bešlićem ostvarenje njenog najvećeg sna.
Dok su mu se lekari borili za život Nikolina se Halidu javno obratila, a njena emotivno poruka mnogima je slomila srce. Pevač, nažalost, najvažniju bitku nije uspeo da dobije.
Halida gledam kao člana porodice, zaista , gledam ga kao oca. On je najveći gospodin i čovek iz javnog života. Naravno da smo se čuli, biće samo bolje, dobra je situacija - rekla je tada Nikolina za Republiku.