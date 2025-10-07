Legenda narodne muzike Halid Bešlićpreminuo je danas u Sarajevu u 72. godini nakon borbe s teškom bolešću.

Pevač je poslednji kratak komentar dao za "Dnevni avaz" nakon smrti Saše Popovića 1. marta ove godine.

- Nadao sam se da će se izvući. Bili smo u dobrim odnosima, sarađivali smo. Znamo se dugo. Žao mi je, stvarno. Ne znam šta bih drugo rekao osim da je bio dobar čovek i vrhunski profesionalac u svom poslu. Osetiće se praznina nakon njegovog odlaska - kazao je tada Bešlić.

Čovek velikog srca

Halidova biografija veoma je impresivna, a poslednji veći intervju dao u novembru prošle godine za naš isti medij, uoči velikog koncerta u zeničkoj Areni, kada je nastupao s Džibonijem, Bajagom i "Plavim orkestrom". Taj koncert je bio humanitarnog karaktera, za 27 žrtava poplava, koje su u oktobru prošle godine pogodile BiH.

- Dobra ekipa ljudi se skupila, pitali su i mene, ja sam prihvatio i to je to. Zenička dvorana je jako lijepa, a i publika je dobra. Sve u svemu, fin je povod koncertu, ali i tužan. Oseti se zajedništvo, da smo jedni uz druge tu, da mislimo jedni na druge – rekao je tada Bešlić.

Na konstataciju novinara da smo uvek ujedinjeni i najsložniji u tragedijama, Bešlić je tada kazao:

- I to je sreća. Ali, nažalost, samo tada smo dobri, a u ostalim vremenima nismo. Trebali bismo poraditi na tome da nam bude i mimo tragedija dobro.

Bešlić je kroz decenije dugu karijeru dokazao više puta da je čovek s ogromnim srcem. Rekao je tada da je video, kaže, i sam da se narod digao sa željom da pomogne unesrećenima.

- Ali, ne može se preko noći to ništa. Jednostavno se mora ići polako, korak po korak. Frka jeste oko železnice da se popravi, da se promet uspostavi. Nije to tako lako, a ljudi možda previše očekuju. Zadovoljan sam odzivom, od institucija do naroda, kako se sve to odvija. Biće to, ako Bog da, dobro. Preko noći se ne može ništa, jer je tolika katastrofa, da će sigurno trebati nekoliko godina da se sanira – istakao je Bešlić tada.

Govorio je tada i koncertu u Ljubuškom, a onda i o novogodišnjem nastupu u sarajevskom hotelu "Hills".

- To je ekipa ljudi koja je meni stvorila uslove da ja mogu da iskažem sve ono što imam i koliko vrijedim. To će biti deseta, jubilarna godina na jednom mestu. Mnogo mi je lakše za Novu godinu pevati u Sarajevu, nego da idem negde daleko na put. A bude kao da ne pevam u Sarajevu, takva je to svirka jer dolazi narod od zapadne Evrope, Turske, Amerike, Hrvatske, Srbije. I oni imaju fin povod, i hotel, smeštaj, ugođaj. To su mi domaćini obezbedili, a moje ime i moje pesme dovode ostalo. Ja sam prezadovoljan – rekao je tada Bešlić.

