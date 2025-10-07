Bosanskohercegovači Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, a estrada i prijatelji se opraštaju od njega. Bešlić, koji je bio omiljen među kolegama, živeo je ponosno, časno i svi su mu se divili upravo zbog njegovog dobrog srca i duše. Nije ga nikada povukla slava, a i sam je govorio da se ljudi pre svega pamtite dugo ako su bili dobri ljudi, a ne pevači.     

- Mi ćemo svi biti zaboravljeni. Pevači posle karijere žive možda 15, 20 godina ili 30 i to je kraj. Ako je bio dobar čovek može i ulicu da dobije.

Halid Bešlić peva na nebeskoj sceni Foto: Marina Lopičić, Printskrin

Umro na odeljenju onkologije, borio se do poslednjeg dana

Halid Bešlić umro je u 72. godini na onkologiji, a kako je njegov menadžer tada potvrdio, pevač je imao bolest jetre.

Halid Bešlić je bio u Kliničkom centru u Sarajevu gde su lekari činili sve da ga izleče.

- Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente, prima terapiju i ide na bolje. Ovim putem samo bih želio demantovati sve glasine koje kruže poslednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije tačno. Stanje je stabilno. On je gore, u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja. Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to sa jetrom… Jetra ne funkcioniše baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti - rekao je menadžer tada.

