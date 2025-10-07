Zadnji koncert u karijeri i života Halida Bešlića bio je 20.avgusta u Banja Luci. Muzička zvezda tada je pevala pred više od 20.000 ljudi

Zdravstvene probleme je imao i ranije, a tada je shvatio da više ne ide, što je i sam priznao.

Zadnji nastup Halida Bešlića

Halid Bešlić koncert Banja Luka Izvor: Travel4Fun

Otvorio dušu pred svojom publikom

-Ja sam ovih dana malo rovit što se tiče zdravlja, ali nisam mogao da pomenem otkazivanje. Bio sam danas na infuziji da bih mogao da izdržim- rekao je Bešlić tada u Banjaluci. Koncert je uspeo da održi tako što je morao da sedi, a nakon toga je otkazao sve naredne nastupe.

Sa teškim zdravstvenim stanjem je pevao

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić održao je svoj zadnji nastup u Banja Luci Foto: Printscreen

Narušeno zdravstveno stanje

Ubrzo posle ovog koncerta on je hospitalizovan na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Bešlić je poslednjih godina živeo sa narušenim zdravstvenim stanjem. Muzička legenda je imao dugogodišnje zdravstvene probleme, uključujući dijabetes, probleme sa jetrom i bubrezima koji su zahtevali aparate za podršku, kao i posledice teške saobraćajne nesreće iz 2009. godine u kojoj je izgubio oko i povredio pluća.