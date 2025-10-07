SNEŽANA ĐURIŠIĆ SKRHANA BOLOM ZBOG SMRTI HALIDA BEŠLIĆA Na snimanju "Zvezda Granda" saznala tužne vesti i prekrstila se za pokoj duše
Snežana Đurišić se slomila kada je saznala za smrt kolege Halida Bešlića. Naime, na snimanju "Zvezda Granda", Snežanu Đurišić su sačekale tužne vesti, saznala je za smrt Halida Bešlića i prekrstila se za pokoj duše.
"Čuli smo se dok je bio u bolnici"
Snežana je otkrila kako će pamtiti kolegu kome je nekada pevala prateće vokale.
- Baš mi žao, čuli smo se samo porukom dok je bio u bolnici. Kad sam čula da se razboleo poslala sam mu poruku i on je odgovorio i to je sve, započela je slomljena Snežana Đurišić.
- Izgubila sam divnog čoveka, divnog prijatelja, divnog drugara, iza sebe je ostavio zaista mnogo toga što je uradio. Ja sam svim njegovim pločama ranijih godina pevala prateće vokale i imala divnu saradnju sa njim, koja nika nije prestala koja se nikad nije pokvarila, nije se poremetila. Baš mi je žao, izjavljujem celoj porodici ovom prilikom, živećemo od lepih uspomena i mi i mlađi će imati i šta da čuju i šta da uče. Mi smo imali i duetske pesme.
- On je bio jedan boem, jedna dobrica, jedan drugar.
