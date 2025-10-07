Snežana Đurišić se slomila kada je saznala za smrt kolege Halida Bešlića. Naime, na snimanju "Zvezda Granda", Snežanu Đurišić su sačekale tužne vesti, saznala je za smrt Halida Bešlića i prekrstila se za pokoj duše.

"Čuli smo se dok je bio u bolnici"

Snežana je otkrila kako će pamtiti kolegu kome je nekada pevala prateće vokale.

- Baš mi žao, čuli smo se samo porukom dok je bio u bolnici. Kad sam čula da se razboleo poslala sam mu poruku i on je odgovorio i to je sve, započela je slomljena Snežana Đurišić.

- Izgubila sam divnog čoveka, divnog prijatelja, divnog drugara, iza sebe je ostavio zaista mnogo toga što je uradio. Ja sam svim njegovim pločama ranijih godina pevala prateće vokale i imala divnu saradnju sa njim, koja nika nije prestala koja se nikad nije pokvarila, nije se poremetila. Baš mi je žao, izjavljujem celoj porodici ovom prilikom, živećemo od lepih uspomena i mi i mlađi će imati i šta da čuju i šta da uče. Mi smo imali i duetske pesme.

- On je bio jedan boem, jedna dobrica, jedan drugar.