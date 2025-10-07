Marija Šerifović oprostila se o legendarnog pevača narodne muzike Halida Bešlića koji je umro u Sarajevu u 72. godini posle teške bolesti. 

Marija se od Halida oprostila emotivnim rečima.

- Prestalo je da kuca muzičko srce Bosne i Hercegovine. Halide, neka Vam je večna slava i hvala za svaku slomljenu čašu i puštenu suzu - napisala je Marija Šerifović i porodici izjavila saučešće.

- Porodici iskreno saučešće - napisala je pevačica u Instagram objavi.

Foto: Pritnsceen /instagram

Halid Bešlić je bio jedan od omiljenih pevača među kolegama i svi su se nadali da će uspeti da pobedi opaku bolest.

Dragan Stojković Bosanac ostao je u šoku nakon što smo mu saopštili da je njegov veliki prijatelj Halid izgubio bitku sa bolešću.

- Hvala vam što ste mi javili, veliki gubitak za našu muziku. Velika tuga - poručio nam je na ivici suza Bosanac.

I Zoran Dašić Daša, frontmen Legendi, s nevericom je primio vest o smrti pevača.

- Razbio ste me ovom vešću. Poslao sam mu poruku pre nekoliko dana: "Majstore, drži se". Nije mi odgovorio. Čitao sam da mu je bolje, da se šali. Bio je duša od čoveka. Njega ne može čovek da ga ne voli. Družili smo se u Sarajevu, ne znam šta da kažem - rekao je Daša.

Foto: Printscreen/Im

Pevačica Viki Miljković takođe je ostala bez teksta.

- Bili smo veliki prijatelji. Jako mi je žao - na ivici sam Suza.

Sanja Maletić se od Halida oprostila na Instagramu uz potresne reči.

- Dušo moja, oči moje, dobri moj prijatelju. Srce mi se kida.

