"NEMAM SNAGE..." Šerif Konjević skrhan od tuge zbog smrti Halida Bešlića, ne može ni da govori od tuge
Šerif Konjević bio je dugogodišnji prijatelj Halida Bešlića, posle vesti o smrti kolege, jedva je smogao snage da kaže bilo šta.
- Verujte mi da nemam snage, kao što se i čuje. Teško je bilo šta reći - kazao je Konjević za Avaz.
Plakao zbog Halida Bešlića
Šerif Konjević, jedan od najbližih prijatelja pokojnog Halida Bešlića, pre destak dana se prasplakao kada je davao intervju za medije i pričao o bolesti kolege. Naime, Šerif je tada otkrio da se čuo sa Bešlićem i to putem video poziva, te okrio da je tada bio veseo i pun pozitivne energije, čak i da su se šalili.
- Čuli smo se i videli pre tri-četiri dana. Često se čujemo na video kol. Meni dobro izgleda, meni je on Halid i dobro izgleda. Ja to nisam mnogo puta pričao, ali sam se često voleo da se našalim na ime Halidovo. Evo možete da pitate i njega i njegovu porodicu, ja bih voleo da to Halid kaže - rekao je folker.