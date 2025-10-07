Šerif Konjević bio je dugogodišnji prijatelj Halida Bešlića, posle vesti o smrti kolege, jedva je smogao snage da kaže bilo šta.

- Verujte mi da nemam snage, kao što se i čuje. Teško je bilo šta reći - kazao je Konjević za Avaz.

Plakao zbog Halida Bešlića

Šerif Konjević, jedan od najbližih prijatelja pokojnog Halida Bešlića, pre destak dana se prasplakao kada je davao intervju za medije i pričao o bolesti kolege. Naime, Šerif je tada otkrio da se čuo sa Bešlićem i to putem video poziva, te okrio da je tada bio veseo i pun pozitivne energije, čak i da su se šalili.

1/5 Vidi galeriju Šerif Konjević se rasplakao zbog Halida Bešlića Foto: Pritnsceen/Instagram